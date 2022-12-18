韓國告別「虛齡」 統一年齡計法減混亂

韓國《民法》雖以生日為基準的足歲（即實齡）計算為原則，即出生時為零歲，此後每過一次生日便添一歲，可是個別法例和生活層面卻存在另外兩種年齡計法：一種是「虛齡」（或稱虛歲）計法，以出生那一天當一歲，其後凡過農曆年算多一歲；另一種可稱之為「按年計齡法」，縱使不以出生當一歲，但逢踏入陽曆元旦就計年長一歲，而非按出生日期計算。

以一個去年12月31日出世嬰兒為例，倘按香港等多數社會慣用的實齡計法到今天他還未夠一歲；但以虛歲計法，他已年屆兩歲；而根據按年計齡法，他如今是一歲，到明年元旦便兩歲。換言之，計算方法不同，可使人比本該同齡人士年長一歲或兩歲。

虛齡計法源自中國，亞洲國家如韓國後來沿襲使用，但受西方影響，近代中國人多改用實齡計法，日本和朝鮮分別自1950年代和1980年代轉用實齡計法，但是韓國仍以虛齡作部分法律年齡基準，不同計齡法在法律和日常生活的混雜使用，為民眾帶來混亂。

兵役按年計齡 納稅打疫苗計實齡

法制處行政法制革新促進團總管組長柳哲浩（音譯）表示，採用按年計齡法的法律有60餘條，例子包括青少年保護法、兵役法、煙酒購買年齡下限的法規等，但在納稅、醫療和福利等的法例卻以實齡為依歸。類似矛盾體現於新冠疫情期間，韓國防疫通行證採用按年計齡法，但疫苗接種卻按實齡計算。商業方面也有計歲爭議，著名例子是南陽乳業「薪資遞減制」（在延長或保障員工退休年齡的同時，在退休前的一定時間內分階段降低工資的制度）事件，該公司規定僅列明年齡界線是56歲，但未釐清計算辦法，資方版本指用虛齡計算，勞方則主張用實齡，最終要交法院仲裁。

逾八成人主張盡快統一計法

去年國會曾討論統一年齡計法不果。現任總統尹錫悅競選時曾指計算分歧造成紛爭，使經濟蒙受不必要損失，承諾統一計齡方法。在他上台後，法制處今年9月通過政府網站徵詢國民對統一年齡計法的意見，6394名回應者中有81.6%主張盡快統一計法。

國會法制司法委員會12月初召開全體會議並提出修例，到12月8日國會正式通過《民法局部修正法案》與《行政基本法局部修正法案》，確定明年6月起，統一以按陽曆生日為基準的「實歲計齡法」。當局明年上半年起會展開研究，修訂受今次統一計齡規定影響的法例。

明報記者

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