朝強力固體燃料引擎測試成功 「火星-17」可用

朝中社和《勞動新聞》昨報道，朝鮮國防科學院旗下「一個重要研究所」於周四（15日）上午在西海衛星發射場，點火測試了一台140噸力（tf）的「大功率固體燃料引擎」，「為另一個新型戰略武器系統開發工作提供了堅定的科技保證」。韓國軍方證實朝鮮完成有關測試，正追蹤監視關連設施的活動。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）周四發表的報告稱，本月的商業衛星圖像顯示朝鮮西海衛星發射場，有疑似水平引擎試驗台的建築，是那設施的「同類首創」。

目前洲際導彈多數採用液態燃料，包括上月朝鮮試射的「火星-17」，而朝鮮領袖金正恩去年表示，以開發可供更先進導彈採用的固體燃料引擎為戰略首務。導彈若採用液態燃料，須於臨發射前才注滿燃料，換言之易被敵方預先偵測。採用固體燃料就能隨時隨地迅速行動，縮減被偵測的時間。

推動力高美民兵3型七成

韓聯社指出，如果報道屬實，新款固體燃料引擎的140噸力推力，將相當於美國目前洲際導彈民兵3型（Minuteman-III）80噸力的約1.7倍，代表朝鮮的固體燃料技術水平相當高。不過，固體燃料有燃燒技術差異等其他因素影響，高推力未必代表射程更遠。韓國梨花女子大學國際研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）指出，朝鮮藉着這種技術，可使其部署的核武力量「更靈活、更具抗擊能力和危險」。

（韓聯社/路透社/Newsis）