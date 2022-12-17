Twitter突封8美記者帳號 馬斯克被質疑損言論自由 歐盟警告制裁

部分人曾發文批評馬斯克

美國《華盛頓郵報》、《紐約時報》、美國有線新聞網絡（CNN）、網媒Mashable和The Intercept旗下記者等8人的Twitter帳號周四晚突然被封。其一受影響的《紐約時報》記者馬克（Ryan Mac）另開新帳號後表示，他在毫無警告下被停用帳號，Twitter完全沒有以任何方式與他溝通。《紐約時報》報道稱，被停帳號記者多人有數以萬計的追蹤者，他們有的曾撰文或發帖提及披露馬斯克私人飛機即時確實位置的Twitter帳號，有的還曾發文批評過馬斯克及他對Twitter的擁有權。

遭披露行蹤 馬斯克批供「暗殺坐標」

自詡「言論自由的絕對主義者」（Free Speech Absolutist）的馬斯克為周三曾指有Twitter帳號披露其私人飛機即時確實位置，又指其子也被「瘋癲追蹤者」跟蹤，抨擊這些事形同提供「暗殺坐標」。他說要採取法律行動，封鎖任何相關「侵犯人身安全」的帳號。

Twitter近日推出新政策，禁止貼文泄露他人即時行蹤，馬斯克稱Twitter這個「不得人肉搜尋的守則」亦適用於記者。

《華盛頓郵報》總編布茲比（Sally Buzbee）表示，封鎖記者帳號毁了馬斯克入主Twitter時所謂致力以言論自由來營運該平台的說法。《滾石》雜誌亦批評馬斯克封殺異見，跟其標榜的言論自由背道而馳。CNN已就事件要求Twitter解釋，又指Twitter在馬斯克10月入主後便愈趨不穩定，事態使人憂慮但不意外。

歐盟周五對Twitter封鎖記者帳號的新聞表示「憂慮」，警告馬斯克Twitter可能因觸犯歐盟的「紅線」而被制裁。德國外交部昨直言不同意Twitter所為，稱新聞自由不容「任意開關」。

（路透社/紐約時報/彭博社）