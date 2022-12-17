日敲定新國防文件 可擁反擊能力 稱華「帶來前所未見最大戰略挑戰」 京再斥找擴軍藉口

昨日敲定的3份日本安全及防衛新文件，以為與該國安全有關的外交及國防等政策提供戰略指引的《國家安全保障戰略》為首。在此之下有設定國防目標，並列示達成相關目標方法和手段的《國家防衛戰略》，以及列示必須保有的國防能力水平，並記載主要軍備等數量的《防衛能力整備計劃》。3份新文件分別取代《2013年國家安全保障戰略》、《2019年度起防衛計劃大綱》以及《中期防衛能力整備計劃》（2019年度至2023年度），將沿用10年。

形容朝鮮「重大迫切威脅」

其中《國家安全保障戰略》表明，「我國（日本）正直接面臨（二）戰後最嚴峻且複雜的安保環境」，並有專節記述中國目前的對外姿態以及軍事動向，形容為日本及國際社會構成「至今未有過的最大戰略挑戰」，而《2019年度起防衛計劃大綱》則僅指中國的軍事舉動帶來了「強烈疑慮」。該文件又形容，朝鮮以最高速度強化核戰及導彈能力，「比此前更進一步成為日本的重大迫切威脅」，亦提及了俄軍侵烏，警告俄羅斯與中國進行戰略合作，會為日本安全帶來「隱患」。

《國家防衛戰略》明確記載保有靈活運用對峙火力的「反擊能力」（詳見另表）。《防衛能力整備計劃》則指出，為配合保有從敵方威脅範圍發動攻擊的「對峙防衛能力」，日本陸上自衛隊將推進配備本國研製的「12式地對艦誘導彈」加強型號，以及美製「戰斧」（Tomahawk）巡航導彈。

為配合執行指引中的措施，日本未來5年的國防費用預計將會大增至43萬億日圓（約2.44萬億港元），2027年度國防經費將達到國內生產總值（GDP）的2%。自民黨正與執政盟友公明黨商討以加稅，以應付未來的國防開支。

未來5年軍費增一半 佔GDP 2%

共同社昨又報道，岸田計劃在明年1月舉行的美日峰會上，向美國總統拜登提出修改《日美防衛合作指南》，就日本保有反擊能力調整日本自衛隊與美軍的分工職責，利用雙方各自的監察情報共同制定作戰計劃，確認打擊流程。報道指兩國已就此進行協調。

岸田昨在內閣會議後會見記者，形容修改上述安保3文件是「在歷史的轉換期面前，貫徹守衛國家和國民的首相使命」。海上自衛隊退休軍官香田洋二形容，新防衛文件「為日本提供了新方向」，認為如獲確切執行，「可令自衛隊真正成為世界級的有效部隊」。

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上，「堅決反對」日本新防衛文件「無端抹黑」中國正常軍事活動，靠渲染「中國威脅」為擴軍尋找藉口。中方已向日方提嚴正交涉。但汪文斌亦指，兩國仍就日本外相林芳正短期內計劃訪華保持溝通。

日民眾首相官邸前示威

共同社報道，許多反對民眾昨日在首相官邸前舉行集會，高呼「不准擅自決定」、「準備戰爭是違反憲法的」等口號。

（共同社/TBS電視台/日本經濟新聞）