英10萬護士工潮 辛偉誠擬引入反罷工法

政府稱無法承擔加薪19%

在英國通脹超過10%下，英格蘭及威爾斯大多數NHS醫護人員今年平均加薪4%，北愛爾蘭的護士年底前亦將追回款項。不過RCN要求加薪幅度為零售價格指數（RPI）計算的14%通脹率上再加5個百分點，惟政府稱加薪19%無法承擔。

參與周四「朝八晚八」罷工行動的包括英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭約10萬名RCN會員。根據工會法，RCN須確保繼續提供維持病人生命的醫療服務。RCN稱化療、透析、深切治療病房（ICU）、加護病房（HDU），以及新生嬰和兒科深切治療將不受影響，其他部門人手會減至聖誕節人手安排的水平。工會另計劃本月20日第二次罷工；若訴求未獲滿足，下周會進一步公布明年罷工計劃。

在倫敦工作的資深護士阿米拉（Ameera）稱，他們並非輕易作出罷工決定，指他們都很疲累，覺得已經受夠，「我們現在需要加薪才能生活」。有工會領袖及醫護人員表示，在NHS處理因新冠疫情而取消所積壓的醫療預約下，護士都因人手短缺而過勞。

英國正面對工潮，除護士外，鐵路工人、郵差及機場邊檢人員等亦將先後罷工。

（路透社/每日郵報/BBC）