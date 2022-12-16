埃爾多安政敵因言獲罪 罵公僕「傻瓜」判囚禁參選

埃爾多安及其執政正義與發展黨（AKP）自1994年持續控制伊斯坦布爾市逾20年。2019年3月伊斯坦布爾市長選舉，伊馬姆奥盧（Ekrem Imamoglu）原以1.3萬票險勝AKP對手，可是執政黨投訴選舉舞弊，最高選舉委員會遂宣布6月重選。結果伊馬姆奥盧在重選的得票差額擴大至80多萬票，以逾54%得票率當選。同年11月他評論此事時，稱當日取消最初選舉結果的選委會成員是「傻瓜」，因而被控侮辱公職人員。

市長擬上訴 難趕及大選

現年52歲的伊馬姆奥盧抨擊判決出於「政治動機且不合法」，「證明土耳其沒公義」。他號召支持者通過選票懲罰執政黨，他稱「傻瓜」一詞是回應內政部長索伊盧對他的相同用語，否認有錯，抨擊總統埃爾多安用法律作為對付政敵的武器。

土耳其明年6月舉行總統和國會選舉。自2003年先後以總理、總統掌握國家最大行政實權的埃爾多安準備再競選延續其執政。惟近期貨幣貶值、通脹加劇，民生負擔吃力下，使他面臨前所未有壓力。六大反對黨雖未議定單一候選人，但普遍認為伊馬姆奧盧是埃爾多安的最大勁敵。伊馬姆奥盧沒有即時入獄，並準備上訴。其間他雖可繼續執行市長職務，但因審訊需時，恐趕不及參加明年大選。

歐美關注濫用司法打壓人權

美國國務院對有關裁決表示「深感不安和失望」，批評「與尊重人權、尊重基本自由和法治不相符」。歐洲議會土耳其問題特別報告員阿莫爾（Nacho Sanchez Amor）指摘土耳其的司法被利用作政治目的，而處於「災難狀態」。人權觀察批評裁決違反言論自由、侵犯伊斯坦布爾市民選舉政治代表的權利。

（路透社/法新社/衛報）