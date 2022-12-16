斐濟大選舞弊爭議 前總理促煞停點票

程式故障後形勢扭轉 被指異常

周三晚11時許，供大眾追看點票結果的選委會應用程式出現技術故障。到周四凌晨2時半恢復正常時，故障前領先的蘭布卡變為墮後，觸發反對派猜疑。截至周四早上7時，斐濟逾61%票站完成點票，執政斐濟優先黨得票45.88%領先。比例代表制下，現任總理姆拜尼馬拉馬得票31.42%，拋離得票率16.34%人民聯盟黨蘭布卡。

蘭布卡和另外3個反對黨領袖昨下午開記招，要求暫停點票，直至完成選舉系統的獨立緊急審計。選委會表示會在政黨派出代理人監票下，採取完全人手點票，周日發布最終結果。

姆拜尼馬拉馬2000年政變上台後，斐濟受澳洲和新西蘭制裁，此後與中國關係密切，但今年5月卻加入美國「印太經濟框架」（IPEF）。蘭布卡則聲言，執政後會疏遠北京和改善與澳洲的關係。

（路透社/半島電視台）