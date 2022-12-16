鎮壓頭巾示威 伊朗遭聯國婦女機構除名

伊朗質疑「非法」立危險先例

有54名成員的ECOSOC以29票贊成、8票反對、16票棄權，把伊朗從其CSW在2022至26年餘下任期除名；投反對票的成員包括中國及俄羅斯。決議案提到伊朗當局「經常過度使用武力，不斷損害與打壓婦女與女孩人權，包括表達言論與意見的自由」。CSW旨在促進性別平等和女性賦權。伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在投票前發言，批評這非法行為或立下危險先例，並產生深遠影響。伊朗及其他17國和巴勒斯坦周一（12日）去信ECOSOC成員呼籲投反對票。

美國副總統賀錦麗在Twitter發帖，讚揚「將伊朗從CSW中除名的投票結果是一場勝利」。她強調，此舉傳遞出的信息是「伊朗的婦女和女孩的聲音將被聽到，全世界都正在傾聽並採取行動」。

賀錦麗：伊朗婦女聲音被聽到

國際預防危機組織（ICG）的聯合國事務主准高恩（Richard Gowan）稱，部分支持將伊朗逐出CSW的國家，私下其實也憂慮這次會立下驅逐成員國的先例。他指出，雖然很多國家都對伊朗的行為感厭惡，但也希望能對其採取較溫和措施，如暫時禁止伊朗參與CSW，但美國快速提案，最終成功迫使其他成員國同一陣線。

（路透社）