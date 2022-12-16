阻華建軍港 拜登被轟拉攏西非獨裁國

奧比昂1979年發動政變專制掌權至今，被西方形容為「現今在位最長的獨裁者」。他日前獲邀到華盛頓出席美非峰會，惹來批評。

《外交政策》報道，去年10月以來，白宮首席副國家安全顧問芬納、專責非洲事務的助理國務卿莫莉．菲先後率團到訪赤幾，與奧比昂及其出任副總統的長子恩圭馬會面。恩圭馬更曾於社交平台發布與美國中央情報局（CIA）副局長科恩的合照。

《外交政策》指出，美國商業衛星近期拍得，中資基建項目擴大了赤幾城市巴塔（Bata）深水港的規模，加深華府對北京興建軍港的疑慮。去年4月，時任美軍非洲司令部司令湯森在聯邦參議院上作證警告中國會在非洲的大西洋海岸，獲得可為軍艦補給和維修的海港。美國助理防長布萊登本月表示，美國無意與中國作「興建基地或駐軍」競賽，但鼓勵非洲伙伴就合作對象上作出明智決定。

中國重申「非洲不是大國競爭場」

路透社指出，很多非洲國家拒絕在中美間二揀一，其中埃塞俄比亞駐聯合國大使阿姆德表示，中美與非洲國家的關係分別前處於不同層級，對非洲發展同樣重要。

中國駐美大使秦剛周一在一個論壇上指非洲「不是大國競爭角鬥場」，並駁斥「中國債務陷阱」的相關言論不實。

（外交政策/路透社）