拜登擲4290億「全面投入非洲未來」 美非峰會演說未點名中國 助非發展爭影響力

拜登周三在峰會上向49個出席國家的代表團發表演說，指「美國正全面投入在非洲的未來上」。他期望與非洲共同創造充滿機遇，「沒人落後」的未來。據白宮國家安全委員會顧問蘇利文介紹，華府援非的550億美元資金將用於經濟、安全和醫健等範疇。《紐約時報》分析指華府「別無選擇」地需要重新致力於非洲，因預期當地2050年人口將佔全球四分之一，且蘊藏樹林、製電動交通工具電池所需的稀有礦物等戰略資源。

形容奴役非裔人是美國「原罪」

除中國過去10多年致力在非洲投資，主要援建道路、橋樑和機場等基建外，當地近年亦成為俄羅斯、土耳其和阿聯酋等國的地緣政治角力場所。拜登承諾美方投資將協助非洲轉型至潔淨能源與發展數碼經濟，並非為「製造政治義務或加強依賴」，而是為「突顯共同成功」，暗示取態不同。他說：「當非洲成功，美國便會成功……老實說，整個世界也都會成功。」

其中拜登宣布美國矽谷科企思科系統（Cisco Systems）的858億美元網絡安全新合約是為了「從網絡威脅中保護非洲國家」，《紐時》稱這是反擊中國科企華為壟斷當地承建電子系統，以至北京實行電子諜報工作。報道又指拜登政府本周初宣布將用剛果民主共和國開採的礦物，在贊比亞工廠製造電動交通工具電池，亦打破了目前中國主導獲取非洲稀有礦物的局面。

美資企業150億美元（約1170億港元）的對非商業合約，尚包括信用卡公司VISA將投資10億美元（約78億港元）協助非洲發展電子支付，另一科技巨擘微軟則表示將利用衛星，率先為埃及、塞內加爾和安哥拉等非洲國家1000萬人首度帶來互聯網服務。

與摩洛哥首相同看對法世盃賽

拜登周三晚又在白宮宴請到訪的非洲代表，他祝酒時形容美國歷史上以「難以想像的殘酷方式」奴役非裔人士，是「其國家的原罪」，他又讚揚非裔社群對美國的貢獻。他與摩洛哥首相阿赫努什等非洲領袖收看摩洛哥對法國賽事。今次是首度有非洲隊伍躋身世界盃4強，惜摩洛哥最終落敗。

中國外交部發言人汪文斌周二回應，稱中方樂見國際社會加大對非洲關注，但反對把非洲當作大國博弈競技場，將對非戰略作為遏制和攻擊他國工具。

（紐約時報/法新社/路透社）