歐洲新一代氣象衛星 具「即時預報」風暴功能

MTG的負責影像的首枚衛星周二在法屬圭亞那升空後，將在非洲赤道上空約3.6萬公里處運作，負責監測歐洲大陸、中東及非洲的天氣狀况，將每10分鐘向地面傳送資料，比此前的「第二代歐洲氣象衛星」（MSG）的傳送頻率快5分鐘。MTG在僅有首個影像衛星運作下，便可聚焦監測500米範圍雲層內的閃電及風暴形成情况，將有助提前發出相關警報，協助防災。

兩小時前預測極端天氣

氣象學家對「即時預報」感到特別興奮，因為兩小時前預測的技術對極端天氣預警十分重要，特別是難以準確預測的風暴，讓政府有時間在例如洪水來襲前疏散居民。

MTG其餘兩個部分將相繼在4年內升空，2024年將先發射每半小時監測大氣層氣溫和濕度的「聲頻」衛星，至2026年另一個能夠監測雲層間和對地閃電的影像衛星都升空後，MTG將能夠每2分半鐘傳送歐洲的天氣影像回地面，為當地氣象部門提供比現時多50倍的數據，以作更精準的預報。

（BBC/金融時報）