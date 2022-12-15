罕見「三重拉尼娜」 東北亞周內迎寒潮

席捲中國 華南迎低溫紀綠

拉尼娜現象（La Nina，又稱「反聖嬰現象」）意指太平洋中部及東部近赤道洋面大規模降溫，加上風、氣壓、降雨轉變的氣候現象，這段期間北半球一般會比較寒冷。世界氣象組織（WMO）指出，「三重拉尼娜」1950年代有紀錄以來僅在1973至1975年，以及1998至2001年出現過兩次，而今次是21世紀首次全面發生該現象，預料最少持續至今個北半球冬季完結，將影響氣溫和降水分佈，並為不同地區分別帶來澇旱。

中國氣象局周一預測，首波寒潮由周二持續至周四，其中內蒙古呼倫貝爾將出現-36℃低溫。第二波寒潮周四至下周日（18日）更將席捲中國西北部、華中、華東和華南地區。氣象局又稱，華南部分地區下周日或將出現史上12月中最低溫度。突發降溫近期已導致貴州省用電需求急升，官員下令當地部分鋁廠本周節約用電。有中國顧問公司預計燃料需求增加的情况將持續至農曆新年前，直至假期期間工廠停工。

日本氣象廳則預測該國北部將變冷，其中北海道城市旭川下周氣溫或將跌至-10℃。當局又預測日本東部和西部12月至明年2月，有40%機會氣溫比往常低。韓國首爾及仁川等大部分地方則已發出寒潮警告，氣溫較以往同時期低，但預計到明年1月至2月全國氣溫有一半機會回復正常水平。

能源需求增 推高價格

報道指出，寒潮影響下能源需求急增，可能進一步推高自上月中以來已在上升的亞洲液化天然氣價格，另外煤、柴油和氣油需求預計亦會因發電和製暖而增加。日韓兩國都有足夠能源儲備和方案應對寒冷天氣，其中韓國會採用核能，亦會修訂維修日程，並會加購煤和液化天然氣。

（彭博社）