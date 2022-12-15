涉曼市領館衝突 華6外交官離英

華指正常輪換 斥英包庇港獨暴徒

祁湛明表示，英國外交部一周前限中國政府最遲周三（14日）撤銷6名官員的外交豁免權，以便調查衝突事件的英方探員向他們問話，說限期屆滿之際，「中國政府回應我們要求，如今已將這些官員由英撤走，包括總領事本人」。祁湛明「對6人現在不會再被問話和接受法律制裁表示失望」。

衝突發生於10月16日。當時中共召開二十大。根據BBC及路透社當時報道，當日在英港人組織「捍衛港人陣線」成員在中國駐曼市領事館外集會，其間多人從領事館內走出，腳踹、推倒及取走部分示威用品，引起在場示威者的不滿，雙方爆發衝突，有示威者被拖入領館範圍毆打。鄭曦原被拍到拉扯示威者頭髮。英國警方介入調查事件。

鄭曦原10月20接受天空新聞訪問，被問到有畫面影到他拉扯示威者頭髮時，形容當時是突發情况，稱對方威脅自己同事性命，他和職員嘗試控制情況，又指「他（示威者）辱罵國家和領導人，我認為這是我的責任」。

（BBC/路透社/法新社/天空新聞）