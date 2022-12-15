美非峰會 美防長警告「中俄損非洲穩定」

駐美大使秦剛指中國投資造福非洲

奧斯汀（Lloyd Austin）周二與數名非洲國家總統舉行小組會議，指中國通過經濟影響力增長，「日益」擴展在非洲的足迹，但警告稱「北京一貫不透明的做事方式將構成問題，並最終破壞穩定」。奧斯汀又指俄羅斯持續向非洲兜售廉價武器，以及輸送僱傭兵，亦將破壞當地穩定。

首屆美非峰會2014年由時任美國總統奧巴馬號召舉行，特朗普繼任期間對非洲缺乏興趣，峰會時隔8年才再舉辦。

目前中國穩佔非洲最大貿易伙伴國地位。2021年中非貿易額達2540億美元（約1.98萬億港元），大幅拋離美非貿易的643億美元（約5015億港元）。

法新社報道，美國總統拜登盼透過外交手腕來贏回美國在非洲的影響力。拜登擬周三公布未來3年向非洲各國提供550億美元（約4290億港元）援助；至2025財政年度將投資40億美元（約312億港元）訓練非洲醫護。拜登亦將宣布尼日利亞和盧旺達將簽署加入美國太空總署（NASA）「阿提米絲」（Artemis）登月及探索火星計劃。

（綜合報道）