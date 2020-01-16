「薯條哥」控8罪 最高可囚115年

被禁保釋 與馬多夫龐茲騙局並論

現年30歲的「薯條哥」（中文媒體因其姓氏所用暱稱）SBF周一在FTX總部所在地巴哈馬（The Bahamas）被捕，面臨引渡回美國。他周二在該國首都拿騷（Nassau）首度出庭。當地傳媒報道，SBF在庭上表示不會放棄爭取不被引渡的權利，並尋求保釋。首席裁判官以SBF潛逃風險高為由，拒絕保釋申請，將SBF還柙至明年2月8日再訊。SBF離開法庭時被戴上手銬。

巴哈馬周一應美國要求，到SBF於拿騷的豪宅拘捕他。美國紐約南區聯邦檢察官辦公室周二解封起訴書，指SBF涉嫌串謀欺騙投資者、貸款人和美國政府、電匯和證券詐騙、清洗黑錢，以及違反競選財務規則。

有人將SBF與金融家馬多夫（Bernard Madoff）相提並論。馬多夫犯下美國史上最大的龐茲騙局（Ponzi scheme），去年死於美國獄中。紐約南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）被要求將FTX破產案與馬多夫案比較時說：「很難比較，但這是美國歷史上最大的金融詐騙之一。」

SBF原定周二遙距出席眾議院金融服務委員會調查FTX破產案的聽證會，但因被捕而缺席。《福布斯》（Forbes）公開SBF計劃在聽證會上陳述的證辭草稿，當中他一開始就承認「我搞砸了」。FTX新任行政總裁雷伊（John Ray）在聽證會指出，FTX的倒閉「似乎源於控制權絕對集中在極少數極度缺乏經驗和不成熟的個人手中」，指FTX案屬於「老套的挪用公款案」，「就是拿客戶的錢用於個人目的」。

美政客收大量捐款紛劃界

美國對SBF指控之一是挪用數以千萬美元計客戶款項非法捐給民主共和兩黨候選人。SBF被捕後，兩黨紛紛與這名中期選舉候選人主要金主劃清界線。在周二的眾院聽證會上，兩黨議員皆批評SBF的罪行。加州民主黨眾議員謝爾曼（Brad Sherman）形容SBF是「加密貨幣伊甸園裏的一條巨蛇」。

（華爾街日報/華盛頓郵報）