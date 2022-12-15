美擬「愛國者」供烏 俄：列攻擊目標 候防長批准交拜登簽署 最快今公布

美國有線新聞網絡（CNN）及路透社引述多名美國官員稱，拜登政府正敲定供烏愛國者系統，目前正等待國防部長奧斯汀批准，再交總統拜登簽署，最快周四宣布。官員透露，一旦計劃落實，預計未來數天可交貨，烏方人員將在德國格拉芬沃爾的美軍基地接受操作訓練。《紐約時報》引述官員稱，美國會將一套目前部署在海外的愛國者系統移交給烏克蘭。

交付挑戰大 操作訓練需時半年

若拜登最終簽署批准，愛國者系統將是自俄軍2月侵烏以來美國供烏最尖端的武器，可用來攔截俄軍的導彈。美國此前一直抗拒供烏愛國者系統，因為其擁有的數量相對較少，且需經複雜的操作訓練，一般需時6個月以上。不過俄軍持續使用巡航導彈及伊朗製無人機，攻擊烏克蘭基核電廠、供暖系統及其他能源基建，讓數百萬人處於黑暗的寒冬中，烏克蘭政府幾個月來一直要求獲得愛國者系統，但交付和運作該系統挑戰巨大。CNN引述美國官員稱，儘管有這些障礙，但俄軍導彈不斷轟炸烏克蘭，促使拜登政府作出這一決定。

目前不清楚美國會運送多少套愛國者系統給烏克蘭以及部署在哪裏。愛國者系統依靠精密的雷達偵測來襲威脅，然後發射導彈攔截，其發射器安裝在卡車底盤，具高度機動性。專家指出，愛國者系統可使用3款不同型號導彈，其一為PAC-3 CRI導彈，可攻擊約64公里範圍內的敵方戰機、直升機和巡航導彈，以及35公里範圍內的彈道導彈目標；第二種為PAC-3 MSE導彈，可分別在120公里和70公里範圍內擊中同類目標；第三種為GEM-T導彈，可摧毁160公里外的敵機。暫未知美國打算供烏哪種型號導彈。

美國此前供烏兩款較短程的防空武器，其中NASAMS地對空導彈系統上月運抵，國防部正斥資12億美元在未來幾年建造並交付6套NASAMS給基輔，但NASAMS攻擊距離只有愛國者系統三分之一。曾在前總統特朗普政府負責烏克蘭政策的退役美軍中校溫德曼（Alexander Vindman）表示，愛國者系統對基輔非常重要，它有能力應對烏克蘭人所面對的不同挑戰，尤其若俄羅斯引進伊朗短程彈道導彈。

克宮發言人佩斯科夫昨稱，愛國者系統在烏克蘭「肯定」會成為俄羅斯打擊目標。俄羅斯前總統、現任聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫上月亦警告，若北約向烏克蘭提供愛國者系統及北約人員，他們將立即成為俄軍的合法打擊目標。

國會議員憂美沒足夠愛國者系統

供烏愛國者系統在美國也惹來爭議，在國會有批評者擔憂向基輔提供該系統，可能損及美國整體國家安全，尤其是中國正軍事現代化及加強在台海的軍事勢態。一名國會議員表示，大家都想幫助烏克蘭抵禦彈道導彈和巡航導彈，但問題是美國沒有足夠愛國者系統。

（紐約時報/華盛頓郵報/華爾街日報）

（俄軍侵烏）