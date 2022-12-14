韓「搶遊客」振興計劃 盼年吸3000萬客

韓國國務總理韓悳洙周一主持第七次國家觀光戰略會議，會上通過上述觀光計劃，總統尹錫悅也有出席。該計劃提出五大目標，包括吸引3000萬外國遊客；旅遊業收入300億美元；外國遊客在韓旅遊15天；境內旅遊消費50萬億韓圜（約3000億港元）。

疫前一年1750萬外國客

觀光計劃還設立四大戰略課題，即打造受全球遊客歡迎的旅遊目的地；實現旅遊產業創新；攜手全民推動旅遊業發展；創造獨一無二的旅遊資源進而搞活地方經濟。

韓國政府計劃將2023至2024年指定為韓國旅遊年，在航空、住宿、購物、飲食等方面推展促銷活動；挖掘並擴大文化旅遊融合產品；將原總統府青瓦台和景福宮一帶打造成首爾標誌旅遊景點。制度方面，政府將從明年起引進團體審查制度，並擴大外語諮詢服務。政府計劃到2027年將提供退稅服務的商店增至4600處。

（韓聯社）