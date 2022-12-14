涉貪歐洲議會副議長遭罷免

2022年世界盃主辦國卡塔爾涉嫌賄賂歐洲政客，以美化卡塔爾在歐洲議會的形象，比利時檢方已起訴4名疑犯，包括知名度最高的凱利（Eva Kaili）。

比利時當局從上周五（9日）到周一，一共搜查了19處住處和1個歐洲議會辦公室，在疑犯住所和酒店房等檢獲了電腦、手機和數以十萬計歐元現金，其中在凱利的住所搜出「多袋現金」，總值60萬歐元（約496萬港元），另一議員住所則有15萬歐元（約124萬港元）。

議長：歐洲民主正受攻擊

44歲的凱利作為副議長，過去的職務覆蓋範圍包括中東地區。11月世界盃開始、卡塔爾人權問題備受關注之際，凱利曾在歐洲議會發表演講，指摘部分議員欺凌和歧視卡塔爾，稱讚卡塔爾致力改革，是「勞工權利的領跑者」。

近日比利時當局公開的調查資料顯示有關指控規模和嚴重性令人震驚。歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）周一回應事件時警告，歐洲民主和「公開、自由和民主社會」正受到攻擊。她說：「與第三世界獨裁國家有連繫的壞分子，被指將非政府組織、聯盟、個人、助理或歐洲議會成員『武器化』，以遏制我們的進程。」歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）形容事態十分嚴重，「關乎民眾對於我們制度的信心」。今次事件引發要求對歐盟各機關作鉅細無遺檢查，以徹底排除外國影響的呼聲。

（BBC/衛報/獨立報）