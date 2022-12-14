日執政聯盟共識 安保文件華列「挑戰」 岸田內閣最快周五通過採納 北京斥為擴武找藉口

首列明保有導彈「反擊能力」

在日本指控中國霸權主義舉動增加、朝鮮頻試射導彈及俄軍侵烏背景下，自民和公明黨一直討論大幅加強日本防衛能力。在3份安保文件中，《國家安全保障戰略》概述日本外交及防衛基本方針，《國家防衛戰略》則為日本未來10年防衛能力發展指引，《防衛力整備計劃》列出未來5年國防總開支及主要軍備採購規模。

《國家安全保障戰略》在2013年首次發表，當時將中國軍事動向表述為「國際社會的關切事項」，但在今次首度修訂中，則將中國列為「前所未有的最大戰略挑戰」。與中國「戰略互惠關係」的表述，則改為構建「具建設性的穩定關係」。新版的安保戰略也寫明，俄軍侵烏及台海衝突風險增加下，日本不能只依賴美軍，有必要建立自立的國防能力。

部分議員要求中國列為「威脅」

部分自民黨議員主張使用「威脅」一詞描述日本對華的看法，在原先《國家防衛戰略》更新版初稿中，把解放軍8月於台海軍演期間發射的導彈落入日本專屬經濟區描述為「對我國及地區居民是威脅」，但重視對華關係的公明黨反對，周一經協商後，兩黨最終同意刪除「我國」一詞，這可解釋為日本政府並非把中國定位為「威脅」。

今次修訂的安保文件另一重點是《國家防衛戰略》列明日本以自衛為目的、保有攻擊敵方導彈基地的反擊能力。迄今日本只限於用導彈攔截敵方的攻擊，但新版《國家防衛戰略》將指出，單靠攔截來襲導彈不足以應對日本遭受導彈攻擊的威脅，因此擁有反擊能力，可讓日本打擊敵方的導彈基地，作為防止遭受攻擊的「最低限度自衛必要措施」，但須在日本憲法和國際法的範圍內執行，並強調不允許發動先發制人的攻擊，因此長期奉行的專守防衛概念沒有改變。

因應大幅加強防衛能力，新版《防衛力整備計劃》將列出2023至2027年度防衛預算總額為43萬億日圓（約2.4萬億港元），規模是現行的5年防衛計劃預算的1.5倍。該文件列出需購買及開發長程導彈，包括採購美國戰斧巡航導彈。該導彈被視作「對峙武器」，即可從敵方火力範圍外攻擊目標。

防衛預算增五成 買美戰斧巡航導彈

在防衛經費大增下，日本2027年起每年需要約4萬億日圓（約2300億港元）的追加財源，其中逾1萬億日圓計劃透過加稅來籌措，政府考慮從2024年起分階段加稅。岸田文雄昨在自民黨高層會議上表示，徹底加強防衛能力是安保政策的一大轉變，重申部分財源將透過加稅籌集，「國民人人有責」。不少網民批評岸田的言論，指摘他「應先檢視政府預算沒有浪費後才加稅」、「加稅必然會造成少子化」等。

對於日本安保文件將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，中國《人民日報》海外版官方網站昨刊登評論敦促日本「立即停止渲染周邊安全威脅、為自身強軍擴武尋找藉口的錯誤做法」。

（共同社/日經亞洲/NHK/中央社/人民日報）