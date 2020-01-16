FTX創辦人「薯條哥」被捕 涉欺詐洗黑錢 面臨巴哈馬引渡返美

巴哈馬應美要求逮捕

巴哈馬（The Bahamas）警方在聲明中表示，人稱「薯條哥」（中文媒體因其姓氏所用暱稱）的SBF被捕是因他的金融行為同時違反美國和巴哈馬法律。來自巴哈馬總檢察長辦公室及紐約南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）的消息皆表示，巴哈馬當局在美國政府要求下，根據起訴書逮捕SBF。紐約南區聯邦檢察官昨解封起訴書，當中顯示SBF被控8項罪名，包括串謀電訊欺詐、串謀證券欺詐、串謀洗黑錢、串謀欺騙美國政府等。

美證交會：募140億精心欺詐

美國證券交易委員會（SEC）周二起訴SBF騙取客戶金錢，並挪用資金。SEC在聲明指出，SBF自2019年5月向投資者募集逾18億美元（逾140.4億港元）資金，其中11億美元（85.8億港元）來自約90名美國投資者。聲明指SBF精心策劃了一場長達數年的大規模欺詐。SEC主席亨斯勒（Gary Gensler）在聲明中說：「SBF以欺騙為基礎建造一座紙牌屋，同時告訴投資者這是加密貨幣中最安全的建築之一。」

彭博社上周六引述消息人士報道，美國檢察官正調查FTX在瀕臨申請破產保護之際，是否將數以億計美元資金調到巴哈馬。

曾擁全球第二大加密幣平台

SBF原定周二在巴哈馬寓所遙距出席美國眾議院金融機構委員會調查FTX倒閉事件的聽證會。他被捕前幾小時解釋，稱遙距出席是怕「狗仔隊」纏擾和日程繁忙，並非擔心會在美國本土被捕。

現年30歲的SBF乘加密貨幣熱潮，2019年創立曾是全球第二大加密貨幣交易平台的FTX。一年前財經雜誌《福布斯》（Forbes）估算他的淨資產為265億美元（2067億港元）。

上月2日，虛擬貨幣新聞網站CoinDesk披露其財務文件，揭示FTX同系對冲基金Alameda Research大部分淨資產實際來自FTX憑空發行的代幣FTT，恐其資不抵債。報道觸發全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）開始沽出手上FTT，引發FTT被恐慌性拋售，FTX亦面臨客戶擠提。幣安創辦人趙長鵬曾表示有意收購FTX，惟發現其資金缺口高達80億美元（624億港元）後棄購。FTX上月11日申請破產保護。

SBF還涉嫌挪用客戶資金。《華爾街日報》上月曾引述消息人士報道，SBF使用客戶資金向Alameda Research貸款100億美元（780億港元）。路透社引述消息報道，FTX向Alameda提供的客戶資金，最少10億美元（78億港元）「不翼而飛」。

SBF任史丹福大學法學院教授的父母與FTX的關係受密切留意。SBF的67歲父親約瑟夫（Joseph Bankman）是FTX受薪員工。FTX倒閉後，他要押後原定今冬講授的課堂。他們一家亦將面臨龐大律師費。

（紐約時報/華盛頓郵報/BBC/彭博社）