安倍胞弟岸信夫擬交棒長子

知情人士稱，63歲的岸信夫周日在故鄉山口縣岩國市後援會聚會上向相關人士表示，自己不會爭取連任下屆眾議員。他會後只向記者說：「這是後援會內部事情，對外沒有什麼可說。」惟他同時自言已年過六旬，必須考慮尋找下一代的候選人，強調會在現職做到任期結束。《產經新聞》報道，他表示很難再次參選，希望專心養病。

岸信夫在2004年首次當選參議員，2012年起轉任山口縣第2區眾議員，在執政自民黨內屬安倍派。他曾任外務副大臣及防衛相。他近年健康不佳，在擔任防衛相時需要拄拐杖步行或坐輪椅。今年8月內閣改組中，他被任命為負責國家安全保障的首相輔助官。其長子岸信千世畢業於慶應大學後，曾在電視台擔任記者，目前是岸信夫的秘書。安倍7月遇刺身亡後，其家族政治影響力的延續備受關注，日媒指政界有討論推舉岸信千世競逐因安倍去世而出缺的山口縣第4區眾議員。惟安倍晉三辦公室上月宣布，將在本月底關閉安倍位於山口縣下關市和長門市的兩間事務所。下一屆眾議院選舉最遲會在2025年秋天舉行。

（共同社/時事通信社/產經新聞）