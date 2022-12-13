韓首研遠程空對地導彈 搭載國產戰機增對朝威懾 勢助軍售競爭

具隱形制導性能 射程料逾350公里

韓國國防產業廳表示，計劃從本月至2028年間投入1900億韓圜研製遠程空對地導彈，配備防避偵測的隱形性能和制導等技術，可精準攻擊數百公里外的敵方目標。此項目將由國防科學研究所主導，韓國LIG Nex1、Hanwha Aerospace等公司參與。若成功研製，該導彈將搭載至今年7月試飛成功的國產戰機KF-21「獵鷹」（Boramae）上，屆時除了成為韓國結合攻擊、防衛和威懾「三軸作戰系統」核心一環，還預計能提升KF-21的出口競爭力及促進韓國的多元航空制導武器開發。

韓國針對朝鮮威脅的「三軸作戰系統」，包含導彈防禦系統、危機時先發制人攻擊、衝突時攻擊敵方領袖的斬首行動。

國防產業廳2019年起開發空對地制導導彈技術，至去年底宣告成功，該部門預計運用這套技術可開發出射程350公里以上的空對地制導導彈，類似德國、瑞典生產射程500公里的「金牛座」（Taurus）導彈。但韓國仍在探索將導彈安全安裝於戰機以及安全發射的技術。

14大學240專家聯手研太空武器

此外，韓國國防部也在探討將國防能力伸延至太空。國防產業廳上周二（6日）表示，正研究開發太空武器，為此當局迄2028年將投資353億韓圜（約2億港元），先開發無人太空船，並在首爾大學設立相關研究中心，加上韓國科學技術院（KAIST）、釜山大學等14間大學、現代Rotem等4間企業，將雲集逾240名專家參與。

韓國目前是全球第八大軍火出口國。其戰機、坦克、精準制導炮彈、多管火箭系統等，銷往波蘭、阿聯酋、埃及、印尼等。截至今年11月底的武器出口總值達170億美元（約1320億港元），較去年的72.5億美元（約563億港元）大增。尹錫悅政府目標是於2027年前躍升至世界第四大軍火出口國，透過國防產業發展作為國家經濟增長引擎。

（韓聯社/韓國時事雜誌/Newsis）