同日通話美法土總統 烏預告下周有「重要成果」

自俄軍2月侵烏以來，澤連斯基與拜登、馬克龍和埃爾多安多次對話，但在一日內與這3名領袖會談並不尋常。澤連斯基與拜登通話後表示，七國集團（G7）周一開會，烏克蘭將會參與，他又稱與拜登談及需要有效的防空系統保護人民。白宮發表簡報表示，拜登已告訴澤連斯基，華府正優先協助加強烏克蘭的防空能力。澤連斯基周日稱，他與馬克龍就國防、能源、經濟和外交進行一個多小時「非常有意義」的對話，也與埃爾多安「非常具體地」商討確保烏克蘭糧食出口。德國總理朔爾茨周一將主持與G7領袖及歐盟外長網上會議，商討進一步制裁俄羅斯和伊朗，以及向烏克蘭提供額外援助或武器。

烏東州長：俄僱傭兵營遇襲 傷亡嚴重

在俄軍佔領大片地區的烏東盧甘斯克州，烏方州長蓋達伊（Serhiy Gaidai）周日表示，烏軍前一天攻擊位於卡迪夫卡鎮（Kadiivka）、被俄國私人軍企瓦格納集團（Wagner Group）成員用作總部的一間酒店，造成嚴重傷亡。在Telegram發布的相片顯示，該建築物被炸成頹垣敗瓦。蓋達伊沒有提供傷亡數字，但稱當中至少一半人會因未獲及時醫治而死。瓦格納集團是由綽號「普京大廚」的俄羅斯總統普京盟友普里戈任（Yevgeny Prigozhin）成立，該組織之前曾多次被指犯下戰爭罪和侵犯人權行為。瓦格納的部隊曾部署在克里米亞、敘利亞、利比亞和馬里等地。

（BBC/路透社）