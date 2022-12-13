30國聯手全球最大「人造太陽」 中方負責製造關鍵部件

中國目前聯同歐盟、美國、俄羅斯、日本、韓國和印度等合共逾30國參與「國際熱核聚變實驗堆」（ITER）項目，在法國南部建造核聚變反應堆，被視為全球最大的「人造太陽」，參與研發的中核集團核工業西南物理研究院，上月才宣布完成該反應堆首件「增強熱負荷（EHF）第一壁」零件。增強熱負荷第一壁直接面對芯部1億℃高溫等離子體，是ITER最關鍵的堆芯部件。中國本身也另有進行核聚變研究。中核集團建於四川成都的托卡馬克裝置HL-2M，在今年10月成功令等離子體電流突破100萬安培（1兆安）。

至於英國，原子能管理局旗下卡勒姆（Culham）核聚變能源中心的「巨型安培球形托卡馬克升級版」（MAST Upgrade）儀器，在2020年10月核聚變實驗中，製造出等離子體，用強力磁場把帶電粒子鎖於容器內，使之聚合和放電長達5秒。同樣位於卡勒姆、建於1980年代的「歐洲聯合環狀反應堆」（JET）在2021年12月的試驗中維持了5秒可控核聚變反應，產生59兆焦耳（megajoules）能量。

多名美國矽谷富豪今年開始都頻頻推介核能，包括Tesla和SpaceX創辦人馬斯克及蓋茨，後者更與亞馬遜老闆貝索斯等投資在研發核聚變的私企。

（大眾機械/新聞周刊/CBC/人民日報）