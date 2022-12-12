烏指俄無人機施襲 敖德薩大停電

烏國總檢察長辦公室稱敖德薩州兩座能源設施受到伊朗製無人機「見證者-136 」（Shahed-136）的攻擊，烏軍在社交平台指俄方攻勢涉及15架無人機，針對敖德薩州和尼古拉耶夫州的目標，但有其中10架被擊落。澤連斯基在晚間演說稱，敖德薩的狀况非常困難，或需數日時間維修，才能恢復供電。農業部長昨日確認，敖德薩港周日未有運作，但強調未有交易商因此叫停船運。

州政府社媒一度「籲民撤離」 疑俄信息戰

敖德薩州政府發言人布拉丘克稱敖德薩市民眾的電力將於未來數日恢復，但要全面恢復電網或需時兩三個月。州政府的社交平台帳號較早前出現呼籲民眾考慮撤離的帖文，但其後被刪除，布拉丘克否認呼籲說法屬實，指安全部正在調查事件，相信是俄方「混合戰」的一環。

俄羅斯自10月起針對烏克蘭的能源基建，展開連串導彈及無人機攻擊，烏方指控俄軍出動數以百計伊朗製無人機施襲，斥攻勢為平民生活帶來毁滅性影響，屬於戰爭罪行。俄方否認針對平民，又稱攻擊軍事上合法；伊朗僅承認俄軍侵烏前數月向俄方提供小量無人機。美國和英國近日警告伊朗未來數月會增加向俄供武，包括提供彈道導彈。

俄佔區官員：海馬斯摧毁「娛樂中心」

烏軍前日反攻俄佔區範圍內的梅利托波爾，俄方委任的俄控扎波羅熱州長巴利茨基表示，空防系統攔截兩枚導彈，但仍有4枚導彈擊中目標，指一個人民用餐的「娛樂中心」被烏軍高機動性火箭炮系統（HIMARS，海馬斯）摧毁。烏方原市長費多羅夫則在社交平台確認，一間被俄國人改造為聚會場所的教堂受襲擊。

（路透社）

（俄軍侵烏）