科索沃擬近日申入歐盟 未獲5國承認 信終非障礙

【明報專訊】歐盟過去數月加強關注西巴爾幹地區，盼推動跟區內國家融合，但科索沃問題或成障礙。科索沃第一副總理比斯利米（Besnik Bislimi）在周日（11日）刊登的政治網媒Politico歐洲版專訪，表示計劃數天內提交加入歐盟的申請，期望最快2030年取得初步進展。不過，事件恐怕引來更大爭議，因歐盟27個成員國中，有5國至今未承認科索沃獨立，但比斯利米否認這長遠會成為障礙。
盼2030初步進展 冀與塞爾維亞關係「中度正常化」
科索沃申請加入歐盟須獲所有成員國認可，但目前西班牙、羅馬尼亞、希臘、塞浦路斯及斯洛伐克5個成員國仍未承認科索沃為獨立國家。
比斯利米在Politico專訪中指出，「缺少西巴爾幹的歐盟將永不完整」，又說加入歐盟將是一個「較長期的過程」，認為未承認科索沃獨立的歐盟國家，最終不會對科索沃「入歐」構成障礙。他預期科索沃至2030年能「取得初步成果」。
比斯利米承認科索沃改革要達到歐盟法規標準需時，但認為科索沃的年輕人口及民眾的創業精神，都為推動相關改革提供了優勢。他期望通過加入歐盟，推動與塞爾維亞簽訂基本條約，解決大部分爭議，令雙方關係邁向「中度正常化」（intermediate normalization）。（Politico）