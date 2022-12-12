科索沃塞族撐被捕警 堵公路傳槍戰聲 塞爾維亞欲派軍警護同族 總統認北約批准機會微

閃光彈波及歐盟駐員 博雷利稱不容忍

至少數百名塞族人前天起在科索沃北部的公路上，以貨車、救護車、農作車輛設置路障，封鎖兩處跨境至塞爾維亞要道的交通，到昨天仍持續。科索沃警方向法新社表示，路障設置數小時後，他們在其一被封鎖道路受到連續3輪開槍攻擊，「作為自衛，警方單位被迫以向犯罪者和組織開槍回應，對方被驅走並向不明方向逃離」。截稿前事件中暫未有傷亡報告。

襲擊甚至波及歐盟單位，「歐盟科索沃法治特派團」（EULEX Kosovo）旗下警察部隊稱遭受一枚閃光彈襲擊，但無隊員受傷。歐盟外交及安全政策高級代表博雷利在社交平台回應稱，歐盟不會容忍EULEX受襲，敦促科索沃塞族必須立即移除路障。

強制換車牌風波 塞族官員掀辭職潮

這次事件的導火線是科索沃塞族前警員潘蒂奇（Dejan Pantić）上周六被捕，當地傳媒指，示威者是希望阻止潘蒂奇被移送至科索沃首都普里什蒂納。塞族設立路障表達不滿。據普里什蒂納警方稱，潘蒂奇涉於上周二襲擊選舉官員和警員而被捕。法新社指潘蒂奇參與上月強制更換科索沃車牌爭議觸發的塞族官員集體辭職（見表），事後騰出的警隊空缺由阿爾巴尼亞裔警員填補，進一步引發塞族不滿。科索沃內政部長斯維克拉確認，前幾天還拘捕另一名涉嫌襲擊和傷害警員的塞族人。

科索沃押後北部地選 似為緩和局勢

路障示威發生不久後，科索沃總統奧斯馬尼（Vjosa Osmani）宣布將原定下周日舉行的北部地方選舉押後至明年4月23日舉行，似是為了緩和局勢。但總統幕僚長韋拉（Blerim Vela）在社交平台譴責塞爾維亞政府策動堵路，指對方須為局勢升級「負全責」。科索沃的塞族社群早已表明要杯葛上述選舉。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）在社交平台表明「不會（在科索沃）投降」，但強調塞方會繼續「為了和平……以一切法律手段繼續戰鬥」。武契奇上周六召開記者會，表示正準備周二或之前向北約駐科索沃部隊（KFOR）的指揮官提請，派遣塞國軍警到科索沃。這將是1999年結束科索沃戰爭的聯合國安理會第1244號決議生效以來，塞爾維亞首次提請向科索沃派兵。決議容許塞爾維亞可往科索沃地區派駐最多1000名士兵、警員和海關人員，但實際上科索沃地區的安全與和平一直由KFOR所維持。然而，科索沃在2008年已單方面宣布獨立，並獲大部分西方國家支持及承認，故武契奇如今坦承，對派兵提案會獲批「不存幻想」。

兩方官員互批須為升溫負責

塞爾維亞總理布爾納比奇上周五則將近期局勢升級歸咎科索沃總理庫爾蒂，警告塞族人與阿爾巴尼亞人「正處於戰爭邊緣」。她又批評歐盟及其伙伴並未對情勢作適當回應，未有保護科索沃地區的塞族人。

（法新社/路透社）