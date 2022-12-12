梨泰院人疊人究責 再掀朝野角力 韓國會罷免部長 執政黨拒從

韓國國會早上表決針對李祥敏的罷免動議。執政國民力量黨議員在投票開始前，集體杯葛離開議事廳。餘下在席的183名以共同民主黨為主的議員，終以182票贊成，另有1票無效，通過罷免動議。

李祥敏掌行政安全部 監管警察消防

首爾知名夜店區梨泰院10月29日舉行萬聖節周末慶祝活動時，發生釀成158人死亡的人疊人慘劇。李祥敏執掌的行政安全部負責監管警察和消防部門，故他與其他相關官員備受應對拙劣的指摘壓力，上月曾為事件道歉。

共同民主黨的議員上月30日正式在國會提出動議，要求解除李祥敏的職務。

執政黨指在野黨魁涉貪 斥轉移視線

國民力量黨昨日表明，不會承認在野黨單方面通過的罷免動議，主張國會上月23日已成立特別委員會調查梨泰院事件，應在查明真相後才問責。該黨更反擊指，共同民主黨黨魁李在明因不服大選落敗結果，而且要轉移公眾對其大壯洞貪污案嫌疑的視線，才打罷免案的牌。總統辦公室也表示，沒有受理罷免案的理由。截稿前李祥敏和行政安全部未有回應。

民主化起5次罷免案 尹錫悅政府佔2

這是韓國民主化以來僅第5次的內閣官員罷免動議案，但尹錫悅今年5月上台後，其政府已佔了兩次。對上一次是外長朴振，因尹錫悅出席英女王國葬卻錯過瞻仰靈柩及訪美時發表疑似輕慢美國總統和國會的言論，在野黨9月底通過罷免動議。因此舉不具法律約束力，尹錫悅料將繼朴振一案後再次否決針對閣員的罷免案。

預算案審議或成下一戰場

共同民主黨堅稱向行政部門追究錯誤是立法部門的責任，若尹錫悅拒絕執行罷免案，臨時國會將立即提出彈劾李祥敏的動議。彈劾案只須至少三分之一的國會議員附議就能啟動，過半數贊成就能通過，被彈劾者須即時解除職務。共同民主黨在全院300席的國會現佔過半的169席。

事件或牽動到預算案審議。韓國國會會期原定上周五（9日）結束，惟在朝野僵持下，明年預算案的審議仍停滯不前。共同民主黨或會利用國會過半優勢強行通過執政黨反對的預算修訂案，但尹錫悅對此仍有否決權。

（韓聯社/京鄉新聞/民族報/首爾新聞/MBC/KBS）