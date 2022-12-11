博索納羅打破近40日沉默：敗選令心靈受創

博索納羅始終未有公開承認盧拉勝選，但也未有支持個別支持者所呼籲般要求軍方介入——儘管他確曾表示武裝部隊是「對抗社會主義的最後障礙」。這名極右政治領袖前日在總統府會見支持者時稱：「決定我去留的是你們（指選民），決定武裝部隊指向哪邊的也是你們。」

盧拉公布5部長 承諾內閣女多於男

另外，明年元旦回朝出任總統的盧拉在上周五公布內閣首5名部長人選名單，其中2018年大選代表其工人黨出選總統的前聖保羅市長哈達德會出任財長，後者曾在盧拉首度執政時出任教育部長。資深外交官維埃拉則繼在羅塞夫政府後再次出任外長，前聯邦審計院長穆西奧出任國防部長，巴伊亞州長魯伊·科斯塔和前馬拉尼昂州長德諾則分別出任總統幕僚長和司法部長。

上述5人皆為白人男性，盧拉承諾內閣「最終」女性會比男性多，「非裔巴西人的數量亦然……我們正嘗試組建反映巴西社會面貌的政府」。

（綜合報道）