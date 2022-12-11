歐議會副主席涉「海灣國家」洗錢遭扣查

16處物業檢492萬現鈔

塞浦路斯檢察官辦公室上周五發出的聲明稱，警方「懷疑某個海灣國家，通過向在歐洲議會內具重要政治、策略地位的第三方提供大筆金錢或厚禮，影響歐洲議會的政經決策」。探員當天展開行動，扣查涉案「一名歐洲議會副主席」等5人，並在塞浦路斯16處物業檢獲總約60萬歐元（492萬港元）現金，帶走一批電腦和手機調查。

收賄疑涉卡塔爾世盃

比利時《晚報》（Le Soir）指出，案件涉嫌關乎卡塔爾2022年世界盃，凱利等5名被捕人士涉嫌從中收受賄賂。卡塔爾涉及行賄奪得世界盃主辦權，和在籌辦過程中罔顧外勞人權的爭議。比利時《回聲報》報道，探員當天在凱利寓所發現多袋現金；凱利的父親也被發現帶走了藏滿鈔票的行李箱。

44歲的凱利是歐洲議會14名副主席之一，2014年起當選「社會主義者和民主人士進步聯盟」（S&D）議員。她上月曾公開表示歐洲議會「肯定及尊重」卡塔爾的勞工改革進展，說「在勞工權益上是領先者」，她又批評某些歐洲議會議員「欺侮」卡塔爾。她上周五被捕後當晚，所屬希臘第二大反對黨、中間偏左的泛希臘社會運動黨（PASOK）宣布因調查發展而開除她出黨。S&D也宣布即時暫停她與該黨團的關係。

意大利安莎通訊社報道，另外4名被捕者是凱利同居男友、S&D助理喬治；現為人權組織負責人的前任S&D議員潘澤里；上月21日當選國際工會聯合會秘書長的維森蒂尼和非政府組織NPWJ總監塔拉曼卡。

（法新社/Euronews/CNN/Greek Reporter）