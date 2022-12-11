美英警告：俄空前軍事技術支援伊朗 換無人機導彈

美指俄伊邁向「全面防衛伙伴關係」

柯比上周五（9日）引述美國情報體系的評估指，俄羅斯正尋求跟伊朗在武器開發和訓練等範疇上合作，華府關注俄方打算向伊朗提供先進軍事零部件。他未有點名，但在傳媒追問下承認「那可能包括空防」。俄羅斯的S-400防空系統被認為是世上最優秀的防空系統之一。

美國《華盛頓郵報》引述一名拒透露國籍和身分的軍官和一名北約成員國官員指，可確認伊朗已同意向俄方供應「數千架」無人機，並有向俄方提供該國製造的彈道導彈。俄羅斯被指愈見依賴伊朗的相對廉價無人機，以助制導其愈來愈少的精準武器，但德黑蘭堅稱供俄無人機都是烏戰爆發前出售。

英國國防部昨日報告則指，俄方很可能正向伊朗提供前所未見程度的軍事和技術支援，換取對方提供無人機以至彈道導彈。俄軍被指很可能已消耗「伊斯坎德」短程彈道導彈的大部分庫存，倘成功得到大批伊朗製彈道導彈並投入使用，將有助俄軍繼續甚至擴大對烏方關鍵基建的轟炸。

另外，拜登政府上周五宣布制裁3個被指涉及伊朗無人機訓練和轉移的俄軍單位，以及公布總值2.75億的對烏第27批武器供應，包括155毫米口徑炮彈和高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）的彈藥，以及未具名的「反空防」和「反無人空中系統」器材。

（華盛頓郵報/衛報）

（俄軍侵烏）