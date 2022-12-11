普京擬引入美「先發制人攻擊」概念 被指暗示用核

美「開綠燈」默許烏無人機襲俄本土

普京訪問吉爾吉斯期間回應記者提問有關先發制人的問題時說：「他們（美國）的戰略中有這一項，文件裏也有列明，提到預防性打擊；而我們沒有。」他表示，如果要談解除攻擊，那麼「或許可以考慮採用我們美國伙伴的最佳做法，和他們確保自身安全的點子。我們才剛在考慮。多年來，他們對此大發議論時，都毫無顧忌。」他又說，莫斯科應發展可癱瘓敵軍武裝的攻擊系統，以保障自身安全。他指如俄羅斯在潛在對手可先發制人面前不具備同等能力，則需要慎重考慮相關威脅風險。法新社的報道指，普京這番言論推翻了自己上周三稱俄羅斯「不會率先動用核武」的表述。

美國國防部長奧斯汀上周五就指，俄羅斯正在擴充核武庫並推動核武現代化。他在美軍戰略司令部司令交接儀式上表示，俄羅斯正在推動核武現代化並且擴充核武庫，說：「克里姆林宮持續對烏克蘭發動殘酷的無端戰爭時，整個世界都看到普京完全不負責任地揚言將動用核武。」美軍戰略司令部負責監督美國核武庫。

另一方面，《泰晤士報》同日引述美國國防消息稱，五角大樓在俄軍近期連番轟炸烏克蘭能源設施等重要基建後，默許基輔以無人機等遠距離武器攻擊俄羅斯本土目標。

報道指美國國防部已調整對烏克蘭戰爭的評估，包括衝量向基輔提供更多武器會否引發北約與俄國間的軍事對抗，目前比以往更有可能以較遠距離武器援烏。

北約秘書長警告歐洲或爆全面戰爭

北約秘書長斯托爾滕貝格則在同日播出的挪威廣播公司（NRK）專訪中，警告烏克蘭戰事可能失控，升級擴大成為北約與俄羅斯之間的戰爭。他稱情况有機會變得「極為錯誤」，觸發歐洲全面戰爭，指北約官員每天都在努力防止該局面發生。

（法新社/泰晤士報/路透社/中央社）

（俄軍侵烏）