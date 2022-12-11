和平獎得主同轟俄「瘋狂和罪惡」 諾獎昨頒獎 在囚得主斥俄圖把烏變「獨裁附庸」

指俄扭曲概念 反抗被標籤「納粹」

專門記錄蘇聯共產政權迫害歷史的俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial），由領導人拉欽斯基（Jan Rachinsky）致辭，他表示普京掌權後仿效蘇聯時期打壓民族主義的政治宣傳伎倆，如今更將侵略烏克蘭標榜為「對抗納粹主義」，形容他「瘋狂及犯罪」。他稱在俄羅斯，針對烏克蘭的仇恨，以及對其文化語言的蔑視等遭到煽動；另外民眾對「納粹主義」和「反納粹」的概念被人為扭曲，反抗俄羅斯被標籤為「納粹」。拉欽斯基指在此之下，俄羅斯過去受納粹德國侵略的歷史記憶首當其衝遭到破壞和貶低，而「俄羅斯士兵」已不會被人聯想到與對抗納粹德國領袖希特勒有關，取而代之是在烏克蘭土地上散播死亡和破壞。

寄語烏克蘭人 不能放下武器換和平

烏克蘭得獎機構「公民自由中心」（CCL）理事會主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）則視獎項為認同該國民眾挺身對抗破壞歐洲和平發展，以及人權運動人士努力防止全世界受到軍事威脅。她強調烏克蘭人不能以「放下武器」換取和平，否則只會被「佔領」，又譴責俄軍在烏克蘭蓄意傷害平民，並襲擊民用設施，指俄羅斯人將須為這「歷史上不光彩的一頁」負責。她亦批評民主國家長期漠視俄羅斯在國內打壓公民社會，以及在國外犯罪，甚至在2014年克里米亞被吞併時應對不足，令莫斯科以為可「為所欲為」，如今呼籲設立國際裁判法庭，將普京及白俄總統盧卡申科等「戰犯」繩之於法。

得獎者：把獎獻「百萬上街捍人權白俄國民」

比亞利亞茨基（Ales Bialiatski）的妻子平丘克（Natallia Pinchuk）整理並轉達丈夫在會面中的錄音，以及筆記等話語，指對方將其獲得的諾貝爾和平獎，獻給「數以百萬計在街頭和網上挺身行動捍衛人權的白俄國民」，他表示相關壯舉反映了該國爭取人權的實况。平丘克又引述比亞利亞茨基指出，他明確知道只有烏克蘭變成「獨裁附庸」，方適合俄羅斯及其總統普京，一如今時今日在白俄國內，被打壓民眾的聲音遭受漠視。比亞利亞茨基又提到懷念世界各地爭取人權的友人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。平丘克前天在記者會上透露，比亞利亞茨基10月獲獎後，她僅能在監獄隔着玻璃探視丈夫一次。

上述3個獲獎個人和機構昨獲頒獎章及證書，並平分1000萬瑞典克朗（約752萬港元）獎金。

（諾貝爾獎網站/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）