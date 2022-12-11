亞利桑那聯邦議員退黨 民主黨參院優勢剩一席

民主黨人原先還在慶賀上周二保住喬治亞聯邦參議員席位，意味着在參院可擁有51票對共和黨49票的優勢，無須依賴作為議長的副總統賀錦麗投下決定性一票。詎料西內馬（Kyrsten Sinema）上周四通知參院多數派領袖舒默，她要退黨成為獨立議員。

自言要脫離敗壞黨派制度

西內馬前日在州內最高銷量報章《亞利桑那共和報》撰文，向州民解釋轉為獨立議員的理由。她自言像許多州民般「從不完全適合任何全國政黨」，「這是為何我會加入愈來愈多亞利桑那人拒絕政黨政治的行列，宣布獨立於華盛頓那套敗壞的黨派制度」。她在同日上載於社交平台的聲明和在政治網媒Politico的專訪中，皆強調個人價值觀或言行不會改變。

46歲的西內馬原為綠黨成員，2004年加入民主黨當選州議員，2013年挑戰聯邦議會成功，先出任眾議員，到2019年起出任參議員。惟她不時不按黨意願投票，並以身為黨領袖「眼中釘」自豪。（見另稿）。

登記為獨立議員並非沒有先例，西內馬雖表明不會加入共和黨黨團，卻未有明確表態會否留守民主黨黨團，但已決定不會像加入黨團的佛蒙特參議員桑德斯（Bernie Sanders）和緬因參議員安格斯‧金（Angus King）般參與每周黨團會議——但她未退黨前也已甚少參與。

在舒默同意下，西內馬至少在餘下兩年任期會保留原先作為民主黨議員所分配到的參院委員會職務。舒默強調民主黨未來仍會在各委員會掌握多數，有行使傳票權及毋懼共和黨「拉票」通過政府職位提名。

民主黨擬換人 共和黨或得利

西內馬的議席會在2024年大選時改選，其決定勢必動搖選情。民調顯示西內馬幾乎不可能出線民主黨內初選，這或促使西內馬寧願以獨立身分出戰。已有不滿她的亞利桑那州民主黨人表明會另覓人選出戰，問題是從政治光譜看，西內馬仍是較偏向民主黨，在「𠝹票」效應下，共和黨候選人或會漁人得利。

（紐約時報/Politico/路透社/彭博社）