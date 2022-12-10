美俄換囚未包退役兵 拜登惹批評 在囚前海軍陸戰隊員稱感沮喪

布蘭妮加利娜（Brittney Griner）今年2月17日入境俄羅斯參加比賽，在莫斯科謝列梅捷沃機場被搜出大麻油後被捕，8月4日被裁定走私和藏毒罪成，判監9年和罰款100萬盧布（約13萬港元）。美國政治新聞網站Politico早前報道，布蘭妮加利娜被捕後，美國曾經向俄方提出換囚。

共和黨嘲換囚如向普京送禮

俄方表明希望美方釋放布特（Victor Bout），拜登政府提出以布蘭妮加利娜和惠蘭（Paul Whelan）「二換一」。美國有線新聞網絡（CNN）昨引述美國政府官員報道，普京不肯讓步，「要麼現在帶布蘭妮加利娜回家，要麼現在空手而回」。

惠蘭2018年到莫斯科出席友人婚禮，收到一名俄國友人給予的USB，被指內藏機密，2020年被裁定間諜罪成，判入獄16年，現被關押於偏遠流放地。惠蘭周四接受CNN獨家訪問時，對政府沒採取更多行動讓他獲釋表示感到沮喪：「我因從沒發生過的罪行而被捕。我不明白為什麼我還坐在這裏。」

拜登在聖誕前將布蘭妮加利娜帶回家，有人形容為他的外交勝利，但釋放有「死亡商人」之稱的布特，又未能帶惠蘭回家，就遭到一些共和黨人批評。前總統特朗普在其社交平台發文，指這次換囚不平等，是「愚蠢和不愛國的恥辱」，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）亦指這次換囚猶如「向普京送禮」。

克宮：不代表美俄關係改善

克里姆林宮昨日表示，美俄換囚不代表兩國關係有改善。布特昨日向俄羅斯國營傳媒表示，西方國家正謀求摧毀和分裂俄羅斯。

（CNN/Politico/國會山莊報/路透社/福布斯）