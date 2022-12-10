美俄換囚未包退役兵 拜登惹批評 在囚前海軍陸戰隊員稱感沮喪

【明報專訊】美國周四（8日）釋放惡名昭彰的俄羅斯前軍火商布特，換取俄羅斯釋放美國WNBA女子職業籃球明星布蘭妮加利娜。這宗換囚交易引起爭議，除因擔心布特會引起安全威脅，還因美國未能同時把被俄以間諜罪囚禁的退役美國海軍陸戰隊員惠蘭帶回國。惠蘭接受美媒訪問時， 直言對美政府爭取不力感失望。美媒報道，由於俄方堅持「一換一」，拜登只能作出「痛苦決定」。他周四表明不會放棄爭取釋放惠蘭。
布蘭妮加利娜（Brittney Griner）今年2月17日入境俄羅斯參加比賽，在莫斯科謝列梅捷沃機場被搜出大麻油後被捕，8月4日被裁定走私和藏毒罪成，判監9年和罰款100萬盧布（約13萬港元）。美國政治新聞網站Politico早前報道，布蘭妮加利娜被捕後，美國曾經向俄方提出換囚。
共和黨嘲換囚如向普京送禮
俄方表明希望美方釋放布特（Victor Bout），拜登政府提出以布蘭妮加利娜和惠蘭（Paul Whelan）「二換一」。美國有線新聞網絡（CNN）昨引述美國政府官員報道，普京不肯讓步，「要麼現在帶布蘭妮加利娜回家，要麼現在空手而回」。
惠蘭2018年到莫斯科出席友人婚禮，收到一名俄國友人給予的USB，被指內藏機密，2020年被裁定間諜罪成，判入獄16年，現被關押於偏遠流放地。惠蘭周四接受CNN獨家訪問時，對政府沒採取更多行動讓他獲釋表示感到沮喪：「我因從沒發生過的罪行而被捕。我不明白為什麼我還坐在這裏。」
拜登在聖誕前將布蘭妮加利娜帶回家，有人形容為他的外交勝利，但釋放有「死亡商人」之稱的布特，又未能帶惠蘭回家，就遭到一些共和黨人批評。前總統特朗普在其社交平台發文，指這次換囚不平等，是「愚蠢和不愛國的恥辱」，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）亦指這次換囚猶如「向普京送禮」。
克宮：不代表美俄關係改善
克里姆林宮昨日表示，美俄換囚不代表兩國關係有改善。布特昨日向俄羅斯國營傳媒表示，西方國家正謀求摧毀和分裂俄羅斯。
（CNN/Politico/國會山莊報/路透社/福布斯）