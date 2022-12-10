英日意合研新一代戰機 盼2035年面世

英國首相辛偉誠、日本首相岸田文雄和意大利總理梅洛尼在聯合聲明中說：「我們致力維護以規則為基礎、自由且開放的國際秩序。此時此刻，這些原則備受質疑，威脅和侵略又愈來愈多，國際秩序比以往任何時候都重要。由於守護我們的民主、經濟、安全，以及維護地區穩定都愈來愈重要，因此我們需要建立以可靠威懾力為基礎的牢固防禦和安全合作伙伴關係。」

可無人飛行 射高超音速導彈

英國廣播公司（BBC）和法新社報道，GCAP已在進行中，目標打造具高速、隱形功能、激光導向武器、採用先進感應器甚至人工智能輔助飛行員的雙引擎戰機。該戰機將可在沒有飛行員的情况下飛行，並能發射高超音速導彈。新計劃是將英法2018年展開、現時仍在進行的「暴風」（Tempest）戰機計劃與日本的F-X戰機計劃合併。三國未有披露分工、研發場地等計劃細節，但日本防衛省表示，日本三菱重工、英國航太系統公司（BAE Systems）、歐洲導彈生產商MBDA和意大利國防承包商Leonardo S.p.A.將負責計劃。負責引擎的則有航空電子設備製造商三菱電機、勞斯萊斯集團、日本的IHI Corp及意大利的Avio Aero公司等。

GCAP亦考慮到新戰機未來與美國、北約、歐洲、印太以及全球盟友戰機的相容性，歡迎其他國家加入計劃。

美國國防部與日本防衛省在共同聲明中表示，支持日本與英、意等理念相近的盟友及伙伴展開安全及防務合作。

（路透社/defense news/BBC/中央社）