罷工不獲骨幹支持 激進工會號召力減

韓國兩大工會聯合組織之一的民主勞總，號召周二（6日）發動「全國大罷工」聲援貨物團結工會，以及抗議「開工令」等同針對工人的「戒嚴令」。可是大罷工得不到現代汽車、大宇造船海洋等骨幹工會支持。其屬會會員總逾110萬人，首爾、仁川、濟州、釜山等地罷工現場卻只有來自現代三湖重工、建築工會、服務業聯盟等總約兩萬餘人，且都是通過早退、請假等參與，並非真正罷工。

罷工頻繁 工人社會厭倦

過去民主勞總與另一大型工會聯合組織「韓國勞動組合總聯盟」（韓國勞總），在勞工運動乃至對社會民主發展都發揮過推動作用。軍政府年代當局一直打壓工運，工人遂以跨行業組織集結力量，並與民主運動相輔相成。他們曾在1987年至1997年間以罷工爭取提高工資，又在1997年亞洲金融風暴後追求就業保障。可是隨着罷工頻繁，大眾聽到其支持罷工呼籲往往是「又罷工？」，反應逐漸冷淡甚至厭惡。

民主勞總號召力減弱的原因，自是較激進和罷工過於頻繁，令工人和社會均感疲累，而且損害工人收入，尤其是在經濟不景氣時代。例如原附屬民主勞總韓國鋼鐵工人工會的浦項鋼鐵工會，批評韓國鋼鐵工人工會一味要求工會為它服務，卻忽略鋼鐵工人的權益，還懲罰工會選拔的領袖，11月30日會員大會以58%投票率及有69.9%會員贊成退會，成為自去年10月以來，第4個宣布脫離民主勞總屬會的工會。大宇造船海洋工會今年7月亦曾在民主勞總要求聲援兼職工人投入罷工時，投票表決是否退會，只是未達三分之二門檻。

韓國勞總相對溫和，傾向講求協商而非罷工，近年也在勞資糾紛事件中，屢與民主勞總起衝突。按去年底官方數據，其屬會總成員115萬餘人，已超越民主勞總，成為第一大勞總。

（Newsis/彭博社/路透社）