政府強硬經濟艱難 工運失民心 韓貨運罷工16天落幕 司機爭底薪失敗

貨物團結工會（貨物連帶）繼今年6月罷工8日，11月24日再發動罷工，為該工會2003年以來首次一年罷工兩次，也是19年來第一次罷工超過10天。司機們的罷工訴求是延長實施原定本月底屆滿的「貨物安全運費制度」。該試行3年措施通過設定基本運費，並以罰則使貨主遵守支付基本運費，讓水泥、貨櫃司機避免駕駛超速、過勞、超載等，從而改善交通安全。該措施自2020年元旦施行，司機們感覺其利，尤其是在燃料價格上升之下，故去年起促請政府撤除日落條款，且將適用範圍由水泥、貨櫃，擴大至鋼鐵、汽車、危險品、飼料穀物、搬運。

逾七成市民促先復工後協商

不過，在經濟不景大環境底下，罷工並未獲廣泛支持，有民眾指貨運司機雖然生活艱難，但現時艱難的不只有他們。韓國蓋洛普昨天發表民調，全國1000名受訪成年人中，71%主張司機「先復工，後協商」，21%支持他們繼續罷工至實現主張。

附屬「全國民主勞動組合總聯盟」（民主勞總）的貨物團結工會全國16個分會，昨晨表決是否撤回罷工，參與投票者佔全體2.6萬餘名會員的13.6%，結果61.8%贊成結束，37.5%贊成繼續，21票無效，因此決定復工。貨車司機姜明吉（譯音）向路透社記者說：「遊戲完了。悲哀的是，我們只能停駛，卻什麼都改變不了。」

《首爾新聞》報道，查證顯示去年貨車司機月均工作時間比實施制度前的2019年，少了8.3%；尤其是一天駕駛超過12小時的比例，由原來平均39.5%減至14.4%。因為有了收入保障，司機開工時間可以減少，亦即避免過勞衍生交通意外的情况。資料顯示，涉及貨車等特殊車輛的交通意外，由2019年的約3萬宗，減至去年的2.7萬宗。

不過，尹錫悅政府和執政國民力量黨認為工會要求不合理。他們表示，貨物安全運費制度改善交通安全的效益「不明顯」，延長與擴大實施範圍意味貨主成本提高，那些物流負擔最終只會轉嫁於人民，况且經濟增長受壓等環境下罷工，等同為私利而不顧國家產業和消費者。政府日前發出「業務開始命令」（簡稱開工令），以禁止駕駛、吊銷貨運牌照、罰款和入獄等，迫使工人復工。

政府斥不顧經濟 料造成209億損失

韓國總統辦公室昨在工會取消罷工後表示，貨物團結工會罷工對經濟、民生造成天文數字損失，要探索改善貨運業制度的辦法。產業通商資源部昨稱，今輪罷工初期曾使全國12個港口的貨櫃吞吐量減少了九成以上，至今對鋼鐵、石油化工、汽車、水泥等工種估計造成3.5萬億韓圜（約209億港元）損失。國土交通部昨表示，有必要再檢討實施制度的可能，但稱外界對制度有多種不同評價，「制度存在運作問題等令人顧慮的事」。

（路透社/韓聯社/Newsis/京鄉新聞/民族報/首爾新聞）