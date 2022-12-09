普京：對烏軍事行動漫長 指核戰風險升 俄不先用不棄用

稱兼併烏東成果顯著 自比彼得大帝

普京周三在俄羅斯公民社會與人權委員會網上年度會議上表示，特別軍事行動「可能會是一個漫長的過程」，但指9月宣布兼併烏克蘭東部4州「是顯著的成果」，令亞速海成為「俄羅斯的內海」。他又將自己比作17至18世紀領導俄羅斯的彼得大帝，指對方當年亦致力打通連接亞速海的航道。

普京稱，動員的士兵已足夠應付軍方所需，因此目前追加動員措施「並無道理」。路透社指俄軍首批徵召的30萬名預備役士兵有約一半在9至10月之間已被派駐烏克蘭，其餘的15萬人仍在後方中心接受訓練。

談到核戰可能時，普京提到俄羅斯在任何情况下都不會首先動用核武的原則，但稱俄國的核武是衝突時的威懾力量。他警告全球的核戰風險在上升，重申俄羅斯在必要時會以一切手段捍衛自己和盟友。他稱，俄羅斯並未「變成瘋子」，清楚核武所謂何物，「不會像揮舞剃刀般以這種武器到處向世界耀武揚威」。他指摘，美國及其盟友製造核威脅。

美國國務院發言人普萊斯周三拒絕直接回應普京的論點，僅形容「任何與核武相關的信口開河」，包括核恫嚇和挑起動用戰術核武的恐慌等比喻，都是「不負責任且危險」，並違反冷戰以來的核不擴散精神。

德國芬克傳媒（Funke）周四刊登日前與該國總理朔爾茨的專訪，他表示在國際社會「劃下紅線」後，俄羅斯已停止威脅使用核武，暫時避免了「核升級」。他又自詡上月訪華時，與中國國家主席習近平共同表達不可動用核武，然後該立場獲二十國集團（G20）重申。朔爾茨又在訪問中指出了與克里姆林宮保持對話的重要性。

CNN：烏促提供集束彈 美未言拒

美國有線新聞網絡（CNN）周三（7日）報道，有烏克蘭官員及國會議員近月促請美國政府和國會，向烏軍提供殺傷範圍大的集束彈，以拉近與俄羅斯火炮數量上的距離。這是2月底俄軍侵烏以來烏方其中一項最具爭議的要求，報道指美國官員數月來一直在考慮有關要求，並未直接拒絕。

CNN報道指若烏軍的彈藥庫存跌至危險水平，華府不排除考慮供應集束彈作為最後手段，但消息人士指出，由於美國國會就轉移集束彈有法定限制，拜登政府對於烏方要求並未深入考慮，相信短期內亦難落實向烏供應。有美國國會幕僚向CNN表示，烏國目前及未來衝突階段取得進展的能力，並不取決於是否取得上述彈藥。

逾百國禁止使用可造成大量平民傷亡的集束彈，俄、烏在這場戰爭中皆有使用，但俄軍被指更頻繁使用，並針對公園、診所和文化中心等平民目標。

（金融時報/紐約時報/BBC/CNN/法新社/半島電視台）

（俄軍侵烏）