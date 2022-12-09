涉中資惹國安憂慮 加警合約重審核

這份價值近55萬加元（約314萬港元）的合約由加拿大公司Sinclair Technologies取得，向聯邦警察提供防竊聽的無線電頻率過濾系統。Sinclair Technologies由總部位於深圳的中國海能達通信持有，海能達通信部分由中國政府擁有，被美國政府列入黑名單，因此引起中國可能獲得加拿大皇家騎警通訊的憂慮。

杜魯多周三表示，有關情况令人不安，雖然加拿大安全機構已警告「有外國干預我們的機構和架構」，但官員們仍「簽署對我們運作及皇家騎警等國安單位構成安全問題的合約」。他說，當局將跟進此事，並承諾政府及其機構使用的通訊技術是安全的，強調政府必須確保「加拿大不會與出價最低的投標者簽訂合約，然後讓我們暴露在安全漏洞之下」。

美國聯邦通訊委員會（FCC）2021年封殺海能達及華為等幾家中國公司，稱它們對美國構成國安風險。海能達還被指控竊取美國電訊公司摩托羅拉系統（Motorola Solutions）的商業機密，海能達否認。

（法新社）