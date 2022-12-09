日媒：安保戰略擬列華「挑戰」避用「威脅」

消息人士稱，《國家安全保障戰略》可能會將解放軍8月於台海軍演期間發射的導彈落入日本專屬經濟區一事，描述為「威脅」，這顯然是考慮到自民黨內鷹派的要求。但共同社指出，這份安保文件內容反映出日本政府期望保持日中兩國領袖上月舉行近3年來首次會談的氛圍。

對於如何定性中國在印太地區愈益頻繁的軍事活動，日本自民黨4月曾建議岸田文雄政府，應在國家安全戰略中將中國列為「威脅」，但執政聯盟之一的公明黨抗拒，因考慮到對中日關係會產生負面影響。共同社引述消息人士稱，2008年發布的一份聯合聲明中，日中確認彼此是「共同合作伙伴而非威脅」，這或影響岸田政府避免使用「威脅」一詞。日本2013年制定《國家安全保障戰略》，當時安倍晉三政府將中國動向定位為「國際社會的關切事項」。

日本將發表新修訂的《國家安全保障戰略》、《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》，預計寫明日本擁有可攻擊敵方導彈據點的「反擊能力」。除了會透過增購巡航導彈提高反擊力外，共同社上周報道，為應對台海突發事件，防衛省正考慮加強陸上自衛隊負責沖繩縣防衛與警備的第15旅團功能，使之成為大規模部隊，提高日本在「南西諸島」（琉球群島）周邊離島防衛作戰的應變能力，有關變動亦會寫入安保文件內。

航空自衛隊名稱擬加「宇宙」

此外，多間日本傳媒周三及周四報道，岸田政府計劃在《國家安全保障戰略》文件中，倡議將航空自衛隊改名作「航空宇宙自衛隊」，作為自民黨今年4月提出應對中國推進開發太空軍事技術，以及朝鮮導彈威脅，徹底強化防衛省及自衛隊體制的一環。改名事宜須經國會通過，若成事將是航空自衛隊1954年成立以來首次改名。

（共同社/NHK）