30年8總統「落馬」 1在位不足6天

村校教師卡斯蒂略率全國罷工成名

周三被罷黜的卡斯蒂略（Pedro Castillo）生於小村莊，在家鄉擔任教師20多年，也當過工會領袖。籍籍無名的他2017年率領一場全國罷工，迫使當時的政府同意提高薪酬，從此一戰成名。他去年以政治素人身分競選總統，6月決選以黑馬姿態僅勝右翼對手、前總統藤森之女藤森惠子（Keiko Fujimori）。

卡斯蒂略將自己塑造成謙卑的人民公僕，承諾杜絕貪腐行為。不過，他所屬的社會主義政黨「自由秘魯」（Free Peru）未能控制國會，他上台後與中間派和中間偏右政黨控制的國會關係緊張，令秘魯陷入政治僵局，法案通過無期。

卡斯蒂略執政一年多已陷入連串危機，多次遭到反對派的貪腐指控甚至彈劾，其政府則五度重組內閣。他抱怨反對派在他上任首天已試圖攆他下台。涉及卡斯蒂略的調查，包括以權謀私、領導「犯罪網絡」、控制招標過程使特定的公司和親密盟友受益等。這些調查還涉及他的家人。卡斯蒂略上月發表電視演說表示：「我的女兒、我的妻子、我的整個家庭都受到了攻擊，唯一目的就是摧毁我。」

卡斯蒂略試圖解散國會，令人聯想到1992年時任總統藤森的「自我政變」。他在武裝力量支持下，宣布解散國會和其他國家權力機構，建立緊急政府，並重組全國機構。

准政治原因提出 常見彈劾總統

秘魯憲法允許基於政治而非法律不當行為，對總統提出彈劾程序，讓彈劾案在秘魯變得司空見慣。秘魯2020年曾在約9天內有過3名總統，周三成為秘魯首名女總統的博盧阿特（Dina Boluarte）已是2018年來秘魯第6名總統。

（CNN/路透社/西班牙《國家報》）