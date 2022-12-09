總統「自我政變」失敗被捕 秘魯3小時變天 卡斯蒂略涉貪受查 解散國會不果反遭罷黜

「自我政變」是指國家領導者藉着解散立法機構及廢止原憲法，擴充一些正常情形下立法機構不會同意的權力。

上午稱成立緊急政府 整頓檢法部門

秘魯動盪一天由卡斯蒂略上午發表全國電視演說開始。他宣布解散國會並成立緊急政府，表示將在最短時間內舉行新一屆國會選舉，並在9個月內制定新憲法。他又宣布從當晚10時至次日凌晨4時實施全國宵禁，以及下令整頓司法部和檢察官辦公室（檢察官辦公室正調查卡斯蒂略涉貪等指控）。卡斯蒂略指國會議員「破壞法治」，企圖「建立國會獨裁政體」。他指國家已到了「令人忍無可忍」的地步，說民眾要求以非常手段維護民主和法治。

軍隊、法院批違憲政變 閣員辭職

卡斯蒂略幾乎沒有得到支持，幾名政府部長立即宣布辭職，武裝部隊和警隊也沒有選擇站在他的一邊，指他的決定「違背憲法秩序」。憲法法院和博盧阿特皆指卡斯蒂略解散國會是「政變」。

多國官員加入譴責行列。美國駐秘魯大使肯納（Lisa Kenna）在Twitter說，美國敦促卡斯蒂略收回決定，「容許秘魯民主機構根據憲法運作」。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示「反對並斷然拒絕任何違反秘魯憲法的行為，以及任何破壞該國民主的行為」。阿根廷對秘魯政治危機「深切關注」。巴西形容卡斯蒂略的行為「不符合該國憲法框架，侵犯民主和法治」。

「道德無能」遭罷免 5年來第3人

由反對派控制的秘魯國會召開全體緊急會議，以「道德無能」（moral incapacity）為由表決對卡斯蒂略的彈劾案，以101票贊成、6票反對和10票棄權獲通過，卡斯蒂略被罷免。此前秘魯國會兩度試圖罷免卡斯蒂略，但彈劾案皆未能通過。7日，秘魯前政府官員乃至卡斯蒂略的一些朋友發表新聲明，指摘他有腐敗行為。

分析指去年7月才上任的卡斯蒂略，成為2018年來因憲法「道德無能」條款遭罷黜的第3名總統。

卡斯蒂略當天離開總統府不久即在利馬被警方逮捕。傳媒報道，當時他試圖前往墨西哥駐秘魯大使館。總檢察長貝納維德斯（Patricia Benavides）指卡斯蒂略因涉嫌叛亂和破壞憲法秩序被捕。

副總統即日接任 籲停政治鬥爭

卡斯蒂略下台後不到兩個小時，博盧阿特在國會宣誓就任總統，將完成卡斯蒂略剩餘任期，直到2026年7月。博盧阿特曾是律師，去年7月開始擔任秘魯副總統。她呼籲政府和國會停止政治鬥爭。

（BBC/衛報/法新社/CNN）