俄最後獨立電視頻道 反戰內容被指「撐俄」

TV Rain在俄羅斯因批評俄軍侵烏而遭封殺，其後遷到拉脫維亞，今年7月開播。但在拉脫維亞，TV Rain因展示一張顯示2014年被俄羅斯吞併的克里米亞為俄國領土的地圖，上周五被該國的國家電子傳媒委員會（NEPLP）罰款1萬歐元（約8.2萬港元）。該台一名主播上周四又在節目中呼籲觀眾向熱線報告俄軍士兵的資料，以公開俄羅斯局部動員令推行時的濫權和管理不當問題。有關說法被視為證明電視台同情俄軍的證據。

拉脫維亞封殺 惹爭議

NEPLP周二以TV Rain多次違反規定為由吊銷其牌照，稱與「威脅國家安全和公共秩序有關」，於周四（8日）停止廣播。電視台批評指控「不公和荒謬」。該台總編輯賈雅德科（Tikhon Dzyadko）說，該台反戰立場先明，「不知道可以如何更反戰」。無國界記者亦譴責拉脫維亞的決定，斥它不配當「捍衛新聞自由的歐洲國家」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫嘲諷TV Rain，稱「有些人總以為有比家裏更好的地方，比家裏更自由」，但明顯是錯誤的幻想。

TV Rain會繼續透過YouTube頻道廣播。

（衛報/BBC/紐約時報）