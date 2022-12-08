烏無人機連日越境炸俄 美：無協助不鼓勵

繼周一兩基地遇襲後，俄羅斯官員周二稱，在距離烏克蘭北部邊境約90公里的俄城市庫爾斯克（Kursk）一個機場亦遭無人機攻擊，儲油槽起火，無人傷亡。布林肯表示，美國沒有鼓勵或幫助烏克蘭向俄境內發動攻擊，但他說美國決心確保烏克蘭擁有「保衛自己、保衛領土及捍衛自由所需的裝備」。美國國務院發言人普萊斯同日亦稱，美國沒有提供烏克蘭用於俄境的武器。但國防部長奧斯汀表示，美國不會阻止烏克蘭自行研發長程導彈。

布林肯：確保烏有自衛武器

俄羅斯國防部稱，周一的襲擊由蘇製無人機發動。1991年蘇聯解體後，烏克蘭繼承了一些蘇聯時代的圖-141 Strizh無人機，這些飛機於1970年代開始服役，航程1000公里。它被設計用於執行偵察任務，但亦可安裝彈頭，使之變成巡航導彈，但易被現代防空系統發現及擊落。不過，俄羅斯周一遇襲的恩格斯-2及佳吉列沃空軍基地，分別距烏克蘭領土達500公里及460公里，反映俄防空系統出現嚴重漏洞。

此外，總部位於英國的獨立組織「衝突軍備研究所」（CAR）周一發表報告指出，部分攻擊烏克蘭民用基建的巡航導彈都是在近月生產，顯示縱使俄羅斯遭西方制裁，但仍取得半導體零件和材料，另一可能性是俄國在制裁前囤積了大量零件。

（紐約時報/路透社/商業內幕）