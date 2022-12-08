烏無人機連日越境炸俄 美：無協助不鼓勵

【明報專訊】俄羅斯指控烏克蘭無人機周一深入俄境數百公里攻擊兩個空軍基地後，該國周二（6日）再有機場遭無人機襲擊，令人關注烏克蘭襲擊俄國境內設施是否已成新趨勢。美國國務卿布林肯周二就此劃清界線，強調美國無協助、也不鼓勵烏克蘭越境攻擊俄羅斯目標，但重申華府會確保烏克蘭擁有所需的防衛裝備。英國國防部則稱，俄羅斯或將基地受襲視為侵烏以來「最具戰略重要意義的武力防衛失敗」。
繼周一兩基地遇襲後，俄羅斯官員周二稱，在距離烏克蘭北部邊境約90公里的俄城市庫爾斯克（Kursk）一個機場亦遭無人機攻擊，儲油槽起火，無人傷亡。布林肯表示，美國沒有鼓勵或幫助烏克蘭向俄境內發動攻擊，但他說美國決心確保烏克蘭擁有「保衛自己、保衛領土及捍衛自由所需的裝備」。美國國務院發言人普萊斯同日亦稱，美國沒有提供烏克蘭用於俄境的武器。但國防部長奧斯汀表示，美國不會阻止烏克蘭自行研發長程導彈。
布林肯：確保烏有自衛武器
俄羅斯國防部稱，周一的襲擊由蘇製無人機發動。1991年蘇聯解體後，烏克蘭繼承了一些蘇聯時代的圖-141 Strizh無人機，這些飛機於1970年代開始服役，航程1000公里。它被設計用於執行偵察任務，但亦可安裝彈頭，使之變成巡航導彈，但易被現代防空系統發現及擊落。不過，俄羅斯周一遇襲的恩格斯-2及佳吉列沃空軍基地，分別距烏克蘭領土達500公里及460公里，反映俄防空系統出現嚴重漏洞。
此外，總部位於英國的獨立組織「衝突軍備研究所」（CAR）周一發表報告指出，部分攻擊烏克蘭民用基建的巡航導彈都是在近月生產，顯示縱使俄羅斯遭西方制裁，但仍取得半導體零件和材料，另一可能性是俄國在制裁前囤積了大量零件。
（紐約時報/路透社/商業內幕）
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