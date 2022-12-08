澤連斯基及「烏克蘭精神」 膺2022《時代》風雲人物

《時代》形容44歲的澤連斯基作為戰時領袖的成功之處，是「利用了勇氣具感染力的事實」，令世人明白到他將「無處不在」。

數碼宣傳抗戰 「勇氣具感染力」

《時代》指出，澤連斯基在俄軍侵烏初期便拒絕逃亡，高調拍片顯示烏克蘭政府和公民社會穩固健在，並以演說遙距向外國宣傳，利用「資訊攻勢」決定了烏克蘭「命運」，並改變了地緣政治氣氛，掀起全球支援烏克蘭行動。

《時代》又指澤連斯基作為前藝人，深明「注意力是世上最重要的貨幣」，專注目標要將全球視線集中在烏克蘭上，其傳達的信息簡單直接：「我們需要拯救烏克蘭以拯救民主」。他善用數碼時代作為武器，意味各國商界及政治領袖皆不得不留意烏克蘭，並需決定是否支持該國。

不過，《時代》亦指澤連斯基面臨批評，包括初期淡化俄羅斯將入侵的即時威脅，未與烏克蘭民眾分享美國提供的情報，之後邀請名人到訪戰時的烏克蘭，雖可保持國際關注，但亦被指與戰爭殺戮脫節。他亦被質疑能否在不觸發第三次世界大戰的情况下，從俄羅斯總統普京的恐怖中解放烏克蘭。

前線記者後方醫護 體現「烏精神」

至於同獲頒本年度《時代》風雲人物的「烏克蘭精神」，《時代》稱在後方為戰爭受害者免費煮食的廚師、不眠不休治療包括敵軍的烏克蘭醫護人員，以及冒性命危險在戰場前線採訪的烏本地及外國記者等人身上皆有所體現。

《時代》周一率先公布本年風雲人物最後入圍名單，當中亦包括中國國家主席習近平和伊朗示威者等。去年成為《時代》風雲人物的太空科技公司Space X和電動車廠Tesla的創辦人馬斯克（Elon Musk）今年則再入10強。

（時代雜誌/法新社/路透社）