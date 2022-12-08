促回應示威訴求 伊朗前總統：免恨錯難返

【明報專訊】伊朗因22歲女子阿米尼遭道德警察拘留期間猝死而引發的「頭巾示威」已逾兩個月，反政府示威者本周發動新一波大規模抗爭，號召周三（7日）在首都德黑蘭的自由廣場舉行集會。美國《華爾街日報》引述伊朗官員報道，政府對於改革女性裝束規定及「頭巾法」執法的研究已進入最後階段，當局或「以罰款代替拘留」，提高違令罰款的同時，降低道德警察執法力度。伊朗改革派前總統哈塔米（Mohammad Khatami）在周三集會前夕罕有開腔支持示威者，促請當局回應示威訴求，以免「恨錯難返」。
《華日》：頭巾令改革擬增罰款減拘留
這波頭巾示威因道德警察執法涉嫌失當而起，當地部分傳媒周日（4日）引述總檢察長報道，道德警察已「停止運作」，不過德黑蘭當局其後僅稱可能檢討「頭巾令」內容。示威者號召周一起一連3天全國罷工罷市，並於周三在德黑蘭自由廣場集會。
雖然政府未見明顯退讓，但《華爾街日報》周一報道，伊朗當局正研議頭巾法新措施，包括更嚴厲的罰款，《華爾街》認為這意味婦女遭道德警察拘留及問話的機會減少。
身兼政府文化委員會成員的伊朗議員賈拉利（Hossein Jalali）有份制訂新規例，他上周接受當地電視台訪問時表示，將提高違反頭巾令的罰則，「讓企圖違法並擾亂社會秩序的人明白須付出高昂代價」。他又指出，伊朗政府已草擬好一份「良好」計劃，但未有透露詳情。
示威者及人權組織對於政府新措施有所保留。現年79的伊朗前總統哈塔米周二發聲明，形容示威者高舉的「女性、生命、自由」是「美麗的口號」，「顯示伊朗的社會正朝向更美好的未來」。他指學生與大學教授參與示威的情况可能「史無前例」，批評當局打壓他們。1997至2005年間出任伊朗總統的哈塔米被視為「改革派」，他在聲明中亦稱，不應將安全與自由對立，認為兩者缺一不可，呼籲萊西政府接受現實，直面管治缺失，並在為時已晚前作出改進。