促回應示威訴求 伊朗前總統：免恨錯難返

《華日》：頭巾令改革擬增罰款減拘留

這波頭巾示威因道德警察執法涉嫌失當而起，當地部分傳媒周日（4日）引述總檢察長報道，道德警察已「停止運作」，不過德黑蘭當局其後僅稱可能檢討「頭巾令」內容。示威者號召周一起一連3天全國罷工罷市，並於周三在德黑蘭自由廣場集會。

雖然政府未見明顯退讓，但《華爾街日報》周一報道，伊朗當局正研議頭巾法新措施，包括更嚴厲的罰款，《華爾街》認為這意味婦女遭道德警察拘留及問話的機會減少。

身兼政府文化委員會成員的伊朗議員賈拉利（Hossein Jalali）有份制訂新規例，他上周接受當地電視台訪問時表示，將提高違反頭巾令的罰則，「讓企圖違法並擾亂社會秩序的人明白須付出高昂代價」。他又指出，伊朗政府已草擬好一份「良好」計劃，但未有透露詳情。

示威者及人權組織對於政府新措施有所保留。現年79的伊朗前總統哈塔米周二發聲明，形容示威者高舉的「女性、生命、自由」是「美麗的口號」，「顯示伊朗的社會正朝向更美好的未來」。他指學生與大學教授參與示威的情况可能「史無前例」，批評當局打壓他們。1997至2005年間出任伊朗總統的哈塔米被視為「改革派」，他在聲明中亦稱，不應將安全與自由對立，認為兩者缺一不可，呼籲萊西政府接受現實，直面管治缺失，並在為時已晚前作出改進。

（華爾街日報/BBC）