高端半導體主導未來 美廠成本高存缺陷

美日中台設法刺激投資

根據半導體產業協會去年數據，全球約四分之三的半導體產能集中在亞洲4地：台灣、韓國、中國大陸和日本。美國僅佔13%。美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）去年報告預計，未來10年全球新增的半導體產能中，僅約6%位於美國。報告稱：「在美國國內製造業活動低迷的同時，中國、韓國等國正大力投資本國產業，旨在確保在全球製造業中處於領先地位，把美國甩在身後。」根據半導體產業協會前年報告，在美新建晶片廠成本比在韓國、台灣或新加坡高約30%，比在中國大陸高多達50%。協會稱，成本差異主要取決於有無政府激勵措施。

在美國全國商會敦促下，美國國會今年7月通過《晶片與科學法案》，為新的晶片廠提供520億美元直接補貼。法案8月經美國總統拜登簽署生效。《晶片法案》是在全球陷入「晶片荒」的背景下審議的。在美國政府大力推動本土製造晶片下，台積電、英特爾、三星、美光等都會在美國開設新晶圓廠。

除了《晶片法案》，拜登為減對中國供應鏈依賴，今年亦簽署《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act），主要內容包括為美國本土的新能源汽車、能源密集型產業和可再生能源產業提供巨額補貼。

（中央社/華爾街日報/紐約時報）