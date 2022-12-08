親臨台積電亞利桑那廠 拜登捧晶片法 與科技巨頭出席典禮 宣稱「美製造業回歸」

拜登在台積電亞利桑那州廠房致辭說「美國製造業回來了」，表示台積電投資400億美元（3120億港元），是美國歷來規模最大的外國直接投資之一，將創造逾萬個建築工作機會以及10,000個高科技就業機會。拜登提到台積電加碼投資，將在鳳凰城興建第二座晶圓廠生產目前最先進的3納米製程晶片，將更多供應鏈帶回美國，稱「這足以改變大局」。

台積電周二表示，目前興建中的第一期工程預計在2024年可以大量生產4納米製程晶片。第二期已開始興建，預計2026年開始生產目前最先進的3納米製程晶片。

拜登藉機提及他8月簽署《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act，簡稱晶片法案）創造就業機會。該法案提供數百億美元資金促進美國半導體的研究和製造，旨在讓晶圓大廠落戶美國，建立美國本身的半導體供應鏈。

庫克：自豪能成最大客戶

出席典禮還有美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），以及台積電主要客戶的行政總裁，包括蘋果公司的庫克（Tim Cook）、繪圖晶片龍頭Nvidia的黃仁勳、電腦中央處理器生產商AMD的蘇姿丰（Lisa Su）、晶片生產商美光科技（Micron Technology Inc.）的梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）等。

雷蒙多表示，已有百多家台積電供應商考慮跟着來設廠。美國正在構建一個完整的產業生態系統，建立國內供應鏈、強化國家安全。

庫克則說，隨着台積電在美國立足更深，期待在未來幾年擴大合作。 他同時在Twitter發文表示：「Apple Silicon為我們用戶開啟了嶄新的性能等級。很快的，這些晶片很多都將貼上『美國製造』標籤。台積電亞利桑那州廠標誌美國先進製造的新紀元，而我們很自豪能成為最大客戶。」

否認被掏空 台﹕根留台灣

對於台積電赴美投資所引發的「去台化」質疑，台灣經濟部昨在facebook提出4點予以反駁，包括台積電赴美設廠，半導體也沒有去台化；先進製程，台灣繼續領先；工程師支援美國廠僅1%，人才沒有外流；40年供應鏈最健全，台灣無可取代。台灣經濟部強調半導體最先進、最主要製程，都會繼續根留台灣。

（法新社/路透社/中新社）