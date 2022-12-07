德總理：中國崛起非被孤立理由 闡述「全球時代轉折點」 主張務實不脫鈎

世界多極 承認中國「全球參與者」地位

朔爾茨的投書預定為《外交事務》2023年1/2月號的重點文章，並在前天率先在期刊網站發表，他在文章前大半段為德國在俄軍侵烏前後的對俄政策辯解，到中後段推演其以中國崛起為焦點的「全球時代轉折點」（The Global Zeitenwende）論述。他形容許多人假設國際秩序正邁向中美角力新冷戰的兩極世界時代，但他相信世界邁向多極世界，冷戰後全球化例外階段將落幕，新冠疫情和俄軍侵烏只是加速這進程，而非肇因。

在朔爾茨描述的多極世界中，各個國家和政府模式正在競逐權力和影響力。他將中國形容為「經濟上強大和政治上強勢」，在後冷戰全球化的階段，中國重新成為其在世界歷史上長期所處的「全球參與者」地位。朔爾茨早前表明不贊同跟中國「脫鈎」，他在《外交事務》未提及脫鈎，但強調「中國崛起不是孤立北京或限制合作的正當理由」，但也表明「中國日益增長的力量也不能合理化在亞洲或其他地方的霸權聲索」。

不贊同霸權聲索 為民主價值挺身

朔爾茨強調自己在上月訪華期間，重申支持「以規則為基礎的國際秩序」以至開放與公平貿易。他明言德國會繼續與歐洲伙伴合作，要求歐洲可在公平環境與中國企業競爭，「中國這方面做得太少，明顯轉向孤立和遠離開放」。

柏林近年推動分散供應鏈，減少對中國的依賴，但當局決心屢受質疑。朔爾茨在文中強調，德國和歐盟正在非洲、亞洲、加勒比海和拉美投資於新的伙伴關係和擴展現有的伙伴關係，當中多國同為民主政體，但他否認是要陷入民主對抗專制的二分方式。他提醒在多極世界中，對話和合作必須延伸到「民主舒適區」之外。

朔爾茨總結道，現今複雜和多極的世界為德國以至其他西方伙伴帶來更具挑戰工作，即必須保護開放社會、為民主價值觀挺身而出，以至加強同盟和伙伴關係，「但我們也必須避免再次將世界分成兩個陣營的誘惑，這意味要盡一切努力建立新的伙伴關係——以務實和不帶意識形態屏障的方式」。

北京：孤立制華不符任何一方利益

中國外交部發言人毛寧昨回應朔爾茨在《外交事務》的投書，強調「孤立中國、限制對華合作不符合任何一方利益」，她指中國已同世界經濟和國際體系深度融合，世界不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態，「任何國家都無法關起門來搞建設，『脫鈎斷鏈』、『小院高牆』損人不利己」。她又表示中國將繼續實行高水平對外開放，同各國共享發展機遇。

（綜合報道）